中年好聲音3｜李金凱被示愛不敢接受：真的喜歡誰，可能也不會說

《中年好聲音3》「中3生」李金凱日前（19/5）為節目《中年好聲音 紅白大戰》錄影。不說不知道，其實當天算是一眾「中3生」的成為TVB藝員後上班的第一日。李金凱接受《香港01》訪問，也表示沒有意會到，坦言覺得參賽以來已覺得自己融入了TVB。



《中年好聲音 紅白大戰》。（林迅景 攝）

李金凱談感情生活。（林迅景 攝）

比賽上他唱着最動人催淚的歌，但鏡頭後卻大有反差，是位有綜藝感的開心果。「開心多一點。我有一個朋友不好意思說，說我很煽情，常常令他們哭，但我後來慢慢發現，原來是這樣的，因為每個人都有難過的情緒，不知道跟誰說，但聽我的歌後會得到釋放，所以這些眼淚對他們來說反而是好的。」

點解李金凱會多咗對手？（林迅景 攝）

在節目上，他談及一段過往感情經歷。問到最近的感情生活時，他回答：「你看我這麼外放，我真的如果喜歡誰，可能也不會說，心裡有好感就藏在心。（約會呢？）約會的話，單獨的話算少，一群人多一點。」出名之後多了異性緣？他回答：「這不是我一個人的困擾，我應該是最少的吧，像他們（李創偉？）對呀，像他們這種肌肉型男，與辰、創偉，這麼帥，他們困擾應該比我多一點吧。（你也有的，對吧？）有呀，但我就是把它當成一種粉絲的支持。」

點解李金凱會多咗對手？其實係李創偉「幫手」。（林迅景 攝）

李創偉表示，其實比賽時已經成日咁玩，所以李金凱就提議今次紅白大戰將表演搬上電視。（林迅景 攝）

有多少「粉絲的支持」？他笑言：「每天都有。（煩惱？）痛與快樂之間，哈哈哈哈。反正就是『我愛你呀，你要加油呀』我覺得這種愛就是一種支持。但如果你說真的談戀愛，有沒有機會，這個時代這種生活節奏方式，應該很難吧。」