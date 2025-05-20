前TVB力捧小生北上發展轉「態」變友善　網民竟留言：小心佢啊！

現年46歲、原名梁烈唯、暱稱唯唯，後曾改名梁烈維的梁競徽（競徽），曾獲無綫力捧，先後於2012年和2018年獲得《飛躍進步男藝員》和《最佳男配角》，演技備受肯定，可惜觀眾緣一般，更因惹火言論得罪不少香港網民，成為討論區的「負皮王」（負評王）。

梁競徽2012年憑藉劇集《缺宅男女》中「關二哥」一角人氣急升，獲頒「飛躍進步男藝員」獎。（視覺中國）

2018年再憑《是咁的，法官閣下》「趙金水」一角奪得「最佳男配角」。（視覺中國）

梁競徽近年轉戰內地，撈得風山水起。（微博圖片）

梁競徽最近加入內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，節目中大晒演技。（小紅書截圖）

近年梁競徽北上發展，憑「愛國藝人」形象成功打開內地市場，不僅為他帶來不少演出和登台機會，同時又進軍直播帶貨行列，撈得風山水起，早前更被指搬入千萬海景豪宅，從「負評王」晉升「吸金王」。而且梁競徽亦一改以往給人「寸寸貢」形象，轉以親民友善風格，最近他加入內地直播互動綜藝節目《今晚好犀利》，深受內地網民喜愛。

梁競徽近日在內地一間餐廳拍攝。（小紅書截圖）

全程笑容滿面，網民讚：「好帥好nice！」（小紅書截圖）

近日，梁競徽現身中山拍節目時被網民野生捕獲，片段中，梁競徽一身年輕打扮，凍齡外貌猶如30出頭，笑容滿面走進餐廳，看上去好像一點都沒變老。博主大讚：「好帥好nice！」其他網民亦紛紛留言稱許：「超愛國，一定要追」、「他為啥一直都這麼年輕，好羡慕」、「真的很帥」、「他長得好正氣，不適合做爛仔」。但當中竟然有網民留言：「小心佢啊！」，原來這位網民只是入戲太深，將梁競徽本人代入《使徒行者》裡面的「木蝨」，當年「木蝨」一角令梁競徽人氣急升，如今依然獲網民喜愛，足見角色深入民心。

梁競徽憑「愛國藝人」形象成功打開內地市場。（微博截圖）

梁競徽2014年與交往11年的女友駱保雯結婚，婚後育有一女一子，梁競徽積極搵錢養家。（小紅書截圖）