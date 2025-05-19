中年好聲音3｜美女音樂家海兒唔再派福利　一個理由唔着比堅尼

海兒自成為《中年好聲音3》後多了不少粉絲，也時常成為討論區的話題。談及海兒的話，不少人都會以「美女音樂家」稱呼，唱歌出色不特止，而更是人靚聲甜身材正，簡直是完美組合。



好多觀眾都覺得海兒做評審又專業又養眼。（資料圖片）

海兒擁有甜美的外貌，以及豐滿上圍。（IG圖片）

踏入夏季的節奏，不少女星都整裝待發，準備「同陽光玩遊戲」。不過，日前（18/5）海兒於TVB為節目錄影，接受《香港01》訪問時被問到相關話題，她就表示不準備再着泳衣「派福利」。

海兒為《中年好聲音 紅白大戰》節目錄影。（林迅景 攝）

海兒為《中年好聲音 紅白大戰》節目錄影。（林迅景 攝）

她回答：「我以前好黑嘅，因為我每個星期都會去沙灘曬太陽，咁因為去咗英國，就唔小心變咗白，因為冇太陽。發現好多人都覺得我靚咗，因為變咗白，哈哈，因為一白遮三醜。」她表示，因為自己經常揸車，所以在車上準備了一件防曬衣。

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。年輕嘅佢的確有健康膚色。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。年輕嘅佢的確有健康膚色。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒影過唔少泳衣相。(IG@hedy_hoiyi)

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

那麼，夏天她會不會去曬太陽？她回答：「我唔會曬太陽，因為我要保持白。（冇嘢睇？）咩叫冇嘢睇先？（因為網民想睇）你覺得點解呀？（網民鍾意清涼嘅畫面）哦，咁網上大把啦，但係我覺得，泳衣呢樣嘢真係咁重要咩？（青春留倩影嘛）我都留夠啦掛，哈哈哈，我已經留咗好多。」記者笑言，海兒的泳衣經常需要重覆被使用，海兒就回說：「都好，哈哈，大家對我嘅回憶停留喺17，18歲嘅時候，唔錯唔錯。」她也表示，如果去沙灘的話，就會穿較防曬，例如一件頭的泳衣。

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）