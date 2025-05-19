ANSONBEAN陳毅燊突宣布暫退出娛樂圈：知道咁樣係有啲不負責任

2020年憑住參加ViuTV真人騷選秀節目《全民造星III》，勇奪季軍，現年24歲的ANSONBEAN（陳毅燊），突然刪除IG帳戶，並宣布暫退出娛樂圈，令人震驚。



ANSONBEAN參加《全民造星III》，勇奪季軍入行。（資料圖片）

Ansonbean勁歌熱舞超犀利。（葉志明攝）

〈@princejoyce (featuring ANSONBEAN)〉截圖

ANSONBEAN（陳毅燊）去年推出首張個人專輯《ONE DANCE》。（資料照片）

ANSONBEAN入行前2018年於英國修讀戲劇課程兩年，在《全民造星3》奪得季軍後，有指他家住九肚山豪宅，出身自舞蹈世家，而媽媽林佩佩屬於半個圈眾人，自小學跳舞亦讀過演藝學院，更早在30年前開設舞蹈學校，教授Funky Dance，旗下仲有演藝製作公司，跟多位圈眾人分屬好友。ANSONBEAN在比賽後簽約寰亞音樂正式出道，今年初在VIUTV劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份甚多不時騷肌。

ANSONBEAN（陳毅燊）劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份甚多。

ANSONBEAN（陳毅燊）劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份甚多。

ANSONBEAN（陳毅燊）劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份甚多。

ANSONBEAN（陳毅燊）劇集《老是常出現》中飾演老人院院長Martin，戲份甚多。

有網民發現ANSONBEAN在5月7日突然刪除其IG帳戶，即傳出他退出娛樂圈的消息。ANSONBEAN 親自在社交網留言回應，他表示：「我因為心理健康同精神狀態，需要失蹤一段時間，知道咁樣係有啲不負責任，但係亦都希望大家明白。大家唔需要擔心，亦都希望大家繼續加油，繼續努力做自己想做嘅事。」並續指：「希望喺一個更好嘅狀態可以同大家再見，我亦都會記住大家」

ANSONBEAN（陳毅燊）入行轉眼4年。

ANSONBEAN（陳毅燊）入行轉眼4年。

ANSONBEAN（陳毅燊）宣布暫退娛樂圈。