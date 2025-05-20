刑偵12｜李海銅衣衫襤褸晒白滑皮膚　感激張振朗一舉動助喊戲

《刑偵12》昨晚（19日）首播甫開場已極盡視覺震撼，隨著一名妙齡少女曾嘉儀（李海銅飾）離奇地衣衫襤褸在鬧市現身、並暈倒在馬路上，一單同時涉及非法禁錮及人口販賣的案件即時展開，涉案者則是希業集團長孫傅一鳴（丘梓謙蔥頭飾）。負責調查案的刑警，分別是已被調離調查範圍的西區重案組督察刑凱（張振朗飾），及總區重案組丁洛風警司（林保怡飾）；二人憑藉不同線索，不約而同地查到昔日禁錮嘉儀的地點，並揭發了事件背後的驚人真相，原來被禁錮的不止嘉儀一人，而由於嘉儀對一鳴有不可分割的依賴，故當初她逃脫禁錮之地亦非出於自願…

李海銅今次嘅演出靚女得嚟又矚目，佢話呢幕戲拍攝時分秘必爭，兩位監製佳導同巢導除咗係咁計時，佳導仲要大嗌暈低去Tag海銅完成拍攝。

昨晚飾演曾嘉儀的李海銅雖然仍是新人，但不止佔戲頗重，演出亦有發揮，除了衣衫襤褸造型夠晒搶，她在醫院情緒激動地默默垂淚一幕，亦演得恰到好處、我見猶憐；昨晚不少網民對曾嘉儀演員真身大表好奇，大讚靚女之餘，對李海銅的美腿及白滑皮膚亦讚不絕口。

談到醫院落淚一幕，李海銅接受tvb.com訪問時，坦言除感激兩位監製佳導及巢導的循循善誘外，亦很感激張振朗的超窩心照顧，李海銅說：「佳導同巢導好好，因為拍嘅時候其實我只係入咗行兩年左右，經驗唔算多，所以佢哋每一場都會同我講解得非常仔細，亦都會好耐心tune我，亦都會畀足夠空間同時間我培養情緒。另外我最想多謝嘅仲有張振朗，因為我第一日開工就係拍醫院嗰2場情緒戲，因為經驗唔多，所以拍之前我一直都好戰戰兢兢，好驚自己喊唔出。振朗好好，佢陪我排咗兩次戲、run咗幾次對白之後，我就好有feel，之後一roll機聽到振朗把聲，我就喊到收唔到聲。就算唔係拍緊佢嘅鏡頭，佢都畀足對白同語氣我，佢真係好照顧新人。」

李海銅呢場喊戲完全冇Over，新人嚟講算好Ok。

難忘拍劇暈倒馬路中心：有超過一百人圍觀

至於劇集開頭的「暈倒馬路」戲，李海銅笑言拍攝時其實是分秒必爭，整個劇組需要於兩小時的限時內完成拍攝，聽落相當Mission Impossible。李海銅說：「呢段戲好難忘，因為當日係weekday 返工時間朝早8點至10點拍嘅，當時元朗大街好多車同人，我諗有超過一百人圍觀；我着住嗰件衫行出去其實已經好矚目、更何況要暈低。」

李海銅今次嘅演出靚女得嚟又矚目，佢話呢幕戲拍攝時分秘必爭，兩位監製佳導同巢導除咗係咁計時，佳導仲要大嗌暈低去Tag海銅完成拍攝。

拍攝分秒必爭勁大陣仗 李海銅落妝至少要沖兩次涼

「嗰日佳導巢導計好晒嗰幾條行車線、同埋兩條輕鐵路軌會有一個時間係會一齊綠燈，大概幾十秒左右，佳導當時同我講我要喺呢幾十秒內盡情做戲，然後喺佢大叫：『暈低！』時，我即刻配合暈低就得，嗰吓真係好緊張，個心就嚟要跳出嚟。拍完非常有滿足感，因為喺人生唔會有機會試到、可以攞正牌霸住幾條行車線出街訓！」談到襤褸裝，李海銅笑言落妝比上妝更花時間：「我要沖兩次涼，因為全身要攞落妝油洗完一次之後，再用洗面奶洗，然後再用沐浴露。」

呢場好有電影感，李海銅亦散發住一股特有魅力，喺網上亦迅即成為潛力圖。

藝訓班班花 曾因演出《逆天2》獲讚仙氣爆燈

2023年才透過藝訓班加入無綫的李海銅，於修讀訓練班期間已有「班花」之稱；早前她在《逆天奇案2》中一登場，雖然只有短短數秒兼零對白，但仍在網絡引發熱討，被譽為「絕色茶餐廳太子女」的同時，並獲讚仙氣爆燈。

網民讚劇組選角用心

《刑偵12》播出後，其實在坊間引發極多討論點，除了李海銅備受關注，吳業坤劇中造型、劇集片尾曲及《刑偵12》中的數字12，亦引起不同程度熱議；對於劇情涉及人格解離，網民普遍覺得以不同演員演繹不同人格感覺更易明白，並因而引發電影《神探》集體回憶；亦有不少網民大讚劇集戲味十足，緊張刺激兼有追看性，並謂即使是被禁錮的臨時演員亦相當有戲，大讚劇組選角用心。

至於相隔十三年回歸無綫拍劇的林保怡，昨晚一出場無論顏值或是演技均贏盡正評，有網民笑言，林保怡與十五年前演出《讀心神探》時完全沒有分別，凍齡程度令人嘩然：「林保怡個樣點解好似冇變過」、「林保怡個樣咁多年都係咁」、「林保怡keep得好好」；更有網民大讚只要林保怡一皺眉，濃濃的戲味就滲出來了：「林保怡好入戲，表情神態好自然」、「佢一皺眉就有啲嘢」。

張振朗劇中手下係林俊其。