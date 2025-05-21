76歲初代玉女撐拐杖現身令人擔憂　曾兩度跌倒腦出血接受開腦手術

現年76歲的甄珍（本名章家珍）近年與前夫劉家昌因爭產風波對簿公堂，反目成仇，直至去年12月劉家昌於台北病逝仍未解，不過似乎未有影響甄珍的生活。日前梅艷芳生前好友連炎輝包場請一班好友入場睇新戲《水餃皇后》，資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享多張合照，可見甄珍、胡楓、盧海鵬、李琳琳、邵美琪等都有出席，但甄珍就撐拐杖現身，令人不禁擔心她的身體狀況。

甄珍。（微博@魯豫有約）

甄珍。（微博@魯豫有約）

劉家昌與甄珍母子不時在網上隔空開火。（視覺中國）

睇新戲《水餃皇后》。（Facebook@汪曼玲）

梅艷芳生前好友連炎輝包場請一班好友入場睇新戲《水餃皇后》。（微博@汪曼玲）

甄珍撐拐杖現身。（Facebook@汪曼玲）

甄珍撐拐杖現身。（Facebook@汪曼玲）

2013年甄珍出道50年，獲第50屆金馬獎「終身成就獎」。（視覺中國）

甄珍在16歲初入影壇，曾與謝賢、鄧光榮等合作拍攝多部瓊瑤電影，憑氣質溫婉柔美的少女形象而爆紅，更被譽為台灣第一代玉女天后巨星。甄珍曾獲兩屆亞洲影展影后，2013年出道50年，獲第50屆金馬獎「終身成就獎」。甄珍曾與謝賢有過一段婚姻，1978年與劉家昌再婚，婚後息影隨夫赴美國發展，兩人育有一子章立衡（前名劉子千），2015年甄珍自爆早在兒子1歲時就離婚，而甄珍與前夫劉家昌在2018年更爆出爭產風波，兩人對簿公堂，2023年10月劉家昌在微博罕見發文，砲轟甄珍與兒子章立衡無情奪產，狠斥「這對母子貪得無厭異想天開」，又大爆甄珍陪兒子到北京宣傳時幫兒子召妓，更大鬧兒子劉子千「不忠不孝、不知羞恥」。

甄珍在16歲初入影壇。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

當年的甄珍非常受歡迎。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

甄珍曾與謝賢有過一段婚姻。（影片截圖）

甄珍曾在節目講到跟謝賢離婚是遺憾。（影片截圖）

甄珍曾獲兩屆亞洲影展影后。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

1978年甄珍與劉家昌再婚，婚後息影隨夫赴美國發展。（《鲁豫有約一日行》微博圖片）

2015年5月21日，甄珍自爆跟劉家昌婚姻只維持了9年，在兒子劉子千1歲時已離婚，為了給兒子完整幸福快樂的家庭，2人才決定保密。（視覺中國）

甄珍與劉家昌育有一子章立衡（前名劉子千）。（視覺中國）

劉家昌臭罵兒子章立衡「39歲的男人，沒做過一天事」，指他把鬥爭父親當成了職業。（視覺中國）

劉家昌指控甄珍母子為了爭奪家產而不擇手段。（視覺中國）

不過其後甄珍以千字長文痛斥前夫顛倒黑白是非，大爆當年因劉家昌爛賭而離婚，又指劉家昌曾威脅斷掉兒子的音樂路、痛罵兒子畜生等，雙方在網上爆發罵戰，引發外界譁然！去年12月劉家昌病逝，甄珍在今年1月突然公開法院判決書，怒轟劉家昌是「國家公認的騙子」。而甄珍近月亦不時出席聚會，但今次就撐拐杖現身，據知她曾在2017年1月初赴美探親時從親戚家2樓跌落1樓，出現偏頭痛症狀，其後到醫院檢查時更發現腦部有積血，並在美國洛杉磯接受手術，取出腦中血塊。2021年2月甄珍又在香港家中跌倒撞傷，導致腦部出血，緊急進行開腦手術，亦是她第二次接受腦部手術，幸好術後恢復良好，住院10日後就回家休養。

2021年7月甄珍與林青霞等好友相聚。（微博@汪曼玲）

康復。（微博@汪曼玲）

康復。（微博@汪曼玲）

去年7月劉家昌露面，但身形暴瘦，去年12月於台北病逝。（微博@劉家昌）

甄珍在今年1月突然公開法院判決書，怒轟劉家昌是「國家公認的騙子」。（Facebook截圖）

甄珍與兒子章立衡一起歡度新年。（Facebook@章立衡）

甄珍現身香港與友人聚會。（微博@汪曼玲）