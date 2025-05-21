周汶錡51歲生日逆齡生長又靚又Fit 周勵淇與內地老公激罕合體
撰文：董欣琪
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名模周汶錡（Kathy）昨日（20日）迎來51歲生日，細妹周勵淇（前名周麗淇，Niki）及一班圈中好友包括上山詩鈉、黃佩霞等為她大搞Party慶祝，周勵淇在IG曬出多張合照，並寫道：「又一年520，希望你繼續發光發亮，做個開心可愛的小女人，Love u!」相中所見，身穿粉紅色Bling Bling連身裙的周汶錡，大騷玉背同長腿，她更與細妹貼面錫錫，兩姊妹感情極好！
而周勵淇就以一身斜膊連身裙上陣，她更同內地老公一起出席Party，兩姊妹同老公開心合照，兩位男士更面紅紅，似乎飲得相當盡興！周汶錡在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner，雖然Julien曾兩度被爆偷食斷正，但周汶錡都出面維護另一半，兩公婆亦回復甜蜜，Julien做回好老公、好爸爸，一家人不時出外旅行，享受親子時光。
至於周勵淇在2018年突然宣布婚訊，閃嫁失婚內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬），2020年誕下囝囝Morris。婚後兩人一直非常低調，周勵淇絕少分享老公的同框照，兒子亦甚少正面曝光。不過日前Morris的5歲生日Party，周勵淇就激罕分享一家三口的合照，大曬幸福！周勵淇曾在接受訪問時透露因老公很傳統，不希望兒子樣貌曝光，擔心會影響兒子的正常生活，不想令人覺得他很特別。周勵淇又透露曾有個大品牌找母子檔拍廣告，但她都尊重老公意見，拒絕了邀約。