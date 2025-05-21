周汶錡51歲生日逆齡生長又靚又Fit　周勵淇與內地老公激罕合體

名模周汶錡（Kathy）昨日（20日）迎來51歲生日，細妹周勵淇（前名周麗淇，Niki）及一班圈中好友包括上山詩鈉、黃佩霞等為她大搞Party慶祝，周勵淇在IG曬出多張合照，並寫道：「又一年520，希望你繼續發光發亮，做個開心可愛的小女人，Love u!」相中所見，身穿粉紅色Bling Bling連身裙的周汶錡，大騷玉背同長腿，她更與細妹貼面錫錫，兩姊妹感情極好！

Keep得極好！（IG@kathychow520）

又靚又Fit！（IG@kathychow520）

好Fit。（IG@kathychow520）

生日快樂！（IG@kathychow520）

生日快樂！（IG@kathychow520）

生日快樂！（IG@kathychow520）

生日快樂！（IG@nk830）

上山詩鈉。（IG@annaboop）

上山詩鈉。（IG@annaboop）

上山詩鈉。（IG@annaboop）

生日Party。（IG@nk830）

兩姊妹感情極好！（IG@nk830）

而周勵淇就以一身斜膊連身裙上陣，她更同內地老公一起出席Party，兩姊妹同老公開心合照，兩位男士更面紅紅，似乎飲得相當盡興！周汶錡在2012年與法籍老公Julien Lepeu結婚，婚後育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner，雖然Julien曾兩度被爆偷食斷正，但周汶錡都出面維護另一半，兩公婆亦回復甜蜜，Julien做回好老公、好爸爸，一家人不時出外旅行，享受親子時光。

周勵淇同內地老公一起出席Party。（IG@nk830）

盡興！（IG@nk830）

生日快樂！（IG截圖）

周汶錡同法籍老公Julien Lepeu育有一對混血寶貝仔Jacques及Avner。（IG@kathychow520）

一家四口。（IG@kathychow520）

不時去旅行。（IG@kathychow520）

Julien抱住Jacques同Avner。（影片截圖）

攬實老婆纖腰合照！（IG截圖）

恩愛。（影片截圖）

恩愛。（影片截圖）

慶祝生日。（影片截圖）

至於周勵淇在2018年突然宣布婚訊，閃嫁失婚內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬），2020年誕下囝囝Morris。婚後兩人一直非常低調，周勵淇絕少分享老公的同框照，兒子亦甚少正面曝光。不過日前Morris的5歲生日Party，周勵淇就激罕分享一家三口的合照，大曬幸福！周勵淇曾在接受訪問時透露因老公很傳統，不希望兒子樣貌曝光，擔心會影響兒子的正常生活，不想令人覺得他很特別。周勵淇又透露曾有個大品牌找母子檔拍廣告，但她都尊重老公意見，拒絕了邀約。

周勵淇絕少分享老公的同框照。（IG@nk830）

兩姊妹感情好好。（IG@nk830）

周勵淇（Niki）與傅浤鳴在2018年突然宣布婚訊。（IG@nk830）

Niki與傅浤鳴在2014年合作拍攝內地劇集《臥底》而結緣。（視覺中國）

一家三口一起切生日蛋糕。（IG@nk830）

Morris 5歲生日。（IG@nk830）

Morris 5歲生日。（IG截圖）

Morris 5歲生日。（IG截圖）

周勵淇曾在接受訪問時透露因老公很傳統，不希望兒子樣貌曝光。（IG@nk830）