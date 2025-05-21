港姐冠軍內地街邊檔醫肚竟無被認出　捱更抵夜養家生圖狀態驚人

現年46歲的楊思琦是2001年港姐冠軍，她當年還獲得了最上鏡小姐、網上最奪目小姐、纖體美態獎、最甜美笑容佳麗獎和最修長美腿佳麗獎，是香港小姐競選史上奪獎項最多的六料冠軍佳麗，入行後又獲無綫力捧。不過，她在2011年與拍拖9年的李泳豪分手，當時因女方搭上內地跳水運動員吳帥，之後更未婚生女，人氣急劇下滑。其後她又跟神秘老公誕下細仔。近年楊思琦為養家轉戰內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，經常播到凌晨，可謂相當辛苦。

楊思琦獲上市集團邀請直播帶貨。(抖音截圖)

楊思琦係六料港姐冠軍。（《Miss Szeki 2018》網上圖片）

楊思琦與一對仔女。（IG圖片）

昨日有網民分享了在廣東街邊食檔偶遇楊思琦的片段，但並沒有認出她是楊思琦，留言寫道：「這個是不是那個明星好眼熟」。片中可見楊思琦正在坐在一檔街邊檔的桌前用餐，未知她是跟友人一起抑或是與陌生人拼桌。楊思琦身穿一條短袖連衣長裙襯厚底波鞋，紮起頭髮，打扮casual。此帖惹來大批網民熱議，有近700個留言，有網民表示：「明顯不是明星啦」此留言竟有近1200個讚，隨即有網民就表示：「楊思琦哦，廣州冇理由唔識既，佢拍咁多劇」，就有近1700個讚，證明大部分人還是認識楊思琦的。有網民就大讚她說：「為什麽一點都沒有變老的感覺。」、「思琦妹好年輕」、「 天 我小時候電視上看她就娃娃臉 她都不老的」，化了淡妝的楊思琦的確凍齡。

楊思琦街邊食嘢被偶遇。(小紅書)

楊思琦街邊食嘢被偶遇。(小紅書)

楊思琦街邊食嘢被偶遇。(小紅書)

楊思琦街邊食嘢被偶遇。(小紅書)