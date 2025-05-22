亞姐冠軍罕談離婚着衫被前夫鬧「勾引邊個」 豪擲30萬美金搞婚禮
撰文：張寧兒
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56歲翁虹於1989年奪亞洲小姐冠軍入行，經歷過兩段婚姻，2005年與伍偉傑離婚後，與百體健康科技集團總裁劉冠廷在2007年結婚，誕下女兒劉蒔（小水晶）。早前翁虹拍片自爆與老公已分居三年，老公在國外陪伴女兒，反而令夫妻感情更好。
翁虹日前拍片罕談首段婚姻，她指當年婚禮大排筵席兩天，花費了30萬美金，可惜僅維持了兩年，她指婚前婚後老公態度不一，她舉例道：「我穿這件衣服，在談戀愛的時候，他說你真的好會穿衣服，你真得好有魅力！同一件衣服，結完婚以後他突然會跟你（說）：『穿成這樣想勾引誰啊？』我整個就傻掉了。」翁虹指對方認為婚後自己屬於老公，沒有自由，翁虹坦言當「簽錯了合同」。
第二次與劉冠廷結婚，翁虹沒有大搞婚禮，穿運動服去民政局簽紙，翁虹笑言劉冠廷簽時「有點下筆猶豫」，她憶述：「我看着他（問）：『確定嗎？可以來得及後悔喔！』他馬上簽。」翁虹和劉冠廷租了野馬跑車，噴上「Just Marry」奔馳在高速公路上，沿途收穫陌生人按喇叭祝福，翁虹坦言：「蠻特別的。」翁虹大讚老公支持她的事業，做了她的經理人，彼此信任尊重。