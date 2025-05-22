亞姐冠軍罕談離婚着衫被前夫鬧「勾引邊個」　豪擲30萬美金搞婚禮

56歲翁虹於1989年奪亞洲小姐冠軍入行，經歷過兩段婚姻，2005年與伍偉傑離婚後，與百體健康科技集團總裁劉冠廷在2007年結婚，誕下女兒劉蒔（小水晶）。早前翁虹拍片自爆與老公已分居三年，老公在國外陪伴女兒，反而令夫妻感情更好。

翁虹憑《擋不住的瘋情》走紅，成為三級片豔星。（《擋不住的瘋情》電影劇照）

翁虹近年主力在內地發展演藝事業，先後演出了多套劇集，活躍於幕前工作的她多年來都keep得好好，無論樣貌身材都同以前差不多，是圈中的凍齡女神。（微博照片）

翁虹女兒水晶用流利的英文口語。（翁虹微博）

翁虹日前拍片罕談首段婚姻，她指當年婚禮大排筵席兩天，花費了30萬美金，可惜僅維持了兩年，她指婚前婚後老公態度不一，她舉例道：「我穿這件衣服，在談戀愛的時候，他說你真的好會穿衣服，你真得好有魅力！同一件衣服，結完婚以後他突然會跟你（說）：『穿成這樣想勾引誰啊？』我整個就傻掉了。」翁虹指對方認為婚後自己屬於老公，沒有自由，翁虹坦言當「簽錯了合同」。

翁虹與現任老公劉冠廷分居三年。（抖音）

育有女兒「小水晶」。（抖音）

第二次與劉冠廷結婚，翁虹沒有大搞婚禮，穿運動服去民政局簽紙，翁虹笑言劉冠廷簽時「有點下筆猶豫」，她憶述：「我看着他（問）：『確定嗎？可以來得及後悔喔！』他馬上簽。」翁虹和劉冠廷租了野馬跑車，噴上「Just Marry」奔馳在高速公路上，沿途收穫陌生人按喇叭祝福，翁虹坦言：「蠻特別的。」翁虹大讚老公支持她的事業，做了她的經理人，彼此信任尊重。

翁虹透露首場婚禮花了30萬美金。（抖音）

婚後穿衣被斥「想勾引誰啊？」（抖音）

翁虹第二次結婚沒有大搞婚禮，但亦收穫許多祝福。（抖音）

翁虹一家三口。（抖音）

現任老公非常支持翁虹事業。（抖音）

翁虹與郝邵文25年前曾合作拍電影。（翁虹微博）

翁虹當年好青春。(youtube截圖)