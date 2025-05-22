康城影展｜繼影壇大佬後　呢位港女星竟索爆登場

第78屆康城電影節繼早前有古天樂、麥浚龍、梁家輝、甄子丹等影壇猛人出現後，再有一位香港藝人現身於康城紅地氈，便是有「最索經理人」之稱的林寶玉。

《風林火山》於康城影展舉行世界首映禮，導演麥浚龍攜同古天樂、梁家輝及高圓圓亮相！（視覺中國）

第78屆康城影展開幕，甄子丹帶著愛妻汪詩詩一起出席「中國之夜」。（視覺中國）

林寶玉今次受國際媒體International Film Festival Channel 的 Sasha Waseem邀請，第一次踏入康城影展，她表示從小都是在新聞或電視看到康城影展，看見群星走上紅地氈 ，想不到自己今年能參與，感恩遇上這次機會。在接受《香港01》訪問時，她說：「走紅地氈前花了很多時間預備，在服裝上各方面不停與大會制作單位開會流程，當走上紅地氈時只有數分鐘，可感受到台上一分鐘，台下十年功的感覺。親身感受到這條紅地氈的威力，因為大家都為它做了很多事前準備。」

林寶玉首次走上康城紅地氈。（受訪者提供）

林寶玉首次走上康城紅地氈。（受訪者提供）

林寶玉首次走上康城紅地氈。（受訪者提供）

今次林寶玉在康城有非常強大的團隊，被安排了5位工作人員，包括梳化，攝影團隊，保安連與當地經理人。受寵若驚，事後亦與媒體經理人公司亦洽談合作，發展海外事業。被問到是否有機會進入荷里活拍電影，她表示：「不敢想，但有機會的話一定會好好珍惜機會。來到康城影展看到電影特別感慨，因為自己心中也有個演員夢，因為生意工作關係，暫時先放在心中，夢想沒有熄滅，會繼續等待機會。」

或者林寶玉有一天會以電影女主角身份參與康城影展。（受訪者提供）

或者林寶玉有一天會以電影女主角身份參與康城影展。（受訪者提供）

或者林寶玉有一天會以電影女主角身份參與康城影展。（受訪者提供）

去到影展，當然要睇戲！林寶玉指今次看到由意大利導演馬里奧·馬爾托內（Mario Martone）執導的一部電影 《Fuori》，主要探討社會邊緣人和身份認同的主題，她說：「影片聚焦於一位年輕的同性戀者在社會的壓力下，努力尋找自我認同的過程。整體而言，《Fuori》是一部具有深刻社會意義和情感共鳴的影片，亦知道電影受到了觀眾和評論家的好評。」

林寶玉果然係「最索經理人」。（受訪者提供）

林寶玉果然係「最索經理人」。（受訪者提供）