視帝嬌妻踏足國際影壇見湯告魯斯　連串互動惹家中湊仔老公妒忌

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年結婚，至今一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下三名仔仔，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳已是三子之母，都絕無半點師奶味，無論樣貌身材都完全沒有走樣。近年陳凱琳已由藝人轉型兼任KOL，深受品牌及廣告商的喜愛，工作接個不停。她每日都會IG出post更新作品，相當勤力，現時更成為了全港最吸金的KOL。

鄭嘉穎與港姐冠軍太太陳凱琳及3個兒子，一家五口美滿幸福。（IG@ghlchan）

陳凱琳盡騷fit爆身材。(ig圖片)

陳凱琳瘦到驚現排骨胸。(ig截圖)

由荷李活型男影星湯告魯斯 (Tom Cruise) 主演的電影《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）近日正式上映，湯告魯斯亦展開了連串宣傳活動，而陳凱琳竟有份獲邀到美國紐約與湯告魯斯見面，更獲安排踏上紅地氈與湯告魯斯合照以及面對面互動交流，認真威威。當日陳凱琳穿上一襲黑色超開胸晚裝性感現身，她還於社交網分享了今次與湯告魯斯會面的合照和片段。

陳凱琳與湯告魯斯會面。(IG圖片)

陳凱琳與湯告魯斯會面。(IG圖片)

陳凱琳以英文留言寫道：「“Mr. CRUISE，有件事我想告訴你…”我叫 Grace，我飛行了 16 個小時從香港到紐約，帶著我自己的《不可能的任務》：有機會親自見到你，握你的手 告訴這位不可思議的演員，你是對我來說意味著什麼 我衷心感謝您進行所有這些宣傳巡演，讓我們有機會與您面對面見面。我等不及要看這部電影了！我仍然對我所見到的感到敬畏，湯告魯斯，我也是最後一個有機會拍照的人 在他去見媒體並上台之前…其實出發前都唔敢同人講 因為自己都唔相信，真係會有呢個機會 非常非常幸福與榮幸。」陳凱琳又多幫助她的團隊，以及她的老公鄭嘉穎說：「我老公真的嫉妒了 感謝您在我離開期間照顧孩子們！」

陳凱琳與湯告魯斯聊天互動。(IG圖片)

陳凱琳現身電影宣傳活動。(IG圖片)

陳凱琳現身電影宣傳活動。(IG圖片)

陳凱琳現身電影宣傳活動。(IG圖片)

陳凱琳現身電影宣傳活動。(IG圖片)