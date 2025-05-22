富貴男神久休復出內地拍劇被偶遇　臉上一特徵惹網民憂心健康狀況

現年43歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一子一女余初見（Cody）同余初心（Celest），一家四口幸福美滿。前年余文樂出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。不過最近余文樂就全面復出幕前，除了拍攝TVB綜藝節目，還現身一些公開活動，更激罕登台獻唱，甚至拍戲拍劇。

余文樂一家四口。(IG圖片)

昔日的余文樂有樣有身材。(IG圖片)

余文樂自拍照顏值大崩壞。(IG截圖)

余文樂曾連續38天飛38個城市密集式宣傳。

余文樂參觀原始樹屋

最近余文樂就在大連參與拍攝內地刑偵懸疑網絡劇《冬城獵兇》，該劇由翁子光擔任總導演及監制。日前就有網民於大連偶遇余文樂，並把與他的合照放到社交網上分享，以「你好，余文樂🌹」為標題，發帖寫道：「樂哥人真的太好了 當然助理也好好」。博主除了可以跟余文樂合照之外，還獲得了兩張余文樂的親筆簽名照。合照裡的余文樂穿上拍戲的造型服裝，依然相當有型，不過有網民就留意到他的大細眼看來愈來愈嚴重，指出這應該是因為臉部肌肉明顯下垂所致，也有擔心他是否健康狀況出問題。不少網民都感嘆他的花期太短，已現滄桑顯老得像個大叔。

網民與余文樂合照。(小紅書)

博主就留言力撐余文樂說：「當天突然降溫變天，而且時間也挺晚的。一直在拍戲很累，狀態什麽的肯定也不會特別好。樂哥和助理人好才同意的合影。而且自然變老是什麽很丟人的事麽？現在二十多歲的人褶子多的大有人在。嘴下留點情吧，不好的評論都會刪除。」