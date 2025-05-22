影帝60歲愛妻激罕現身氣質優雅　老公欠債過千萬不離不棄苦盡甘來

影帝鄭則仕（Kent哥）今日（22日）迎來74歲生日，一班圈中好友齊聚為他慶生，陳煒在IG分享合照，並寫道：「今年大佬嘅生日，適逢榮獲第五屆斑彩螺奬新時代最受歡迎男演員，可謂雙喜臨門👏🏻👏🏻👏🏻祝大佬身體健康，心想事成，接多啲好戲，攞多啲大獎🤟🏽🤟🏽🤟🏽好慶幸每年都可以相約一班好友同親愛嘅大佬祝壽，大家食得開心傾得盡情🫶🏼🫶🏼🫶🏼年年有今日、歲歲聚一聚😘😘😘」

鄭則仕（Kent哥）生日攞獎雙喜臨門！（微博@鄭則仕Kent）

慶祝74歲生日！（IG@alicechanwai）

慶生！（微博@鄭則仕Kent）

慶生！（微博@鄭則仕Kent）

相中所見，邵美琪、陳煒夫婦、鮑起靜同老公方平、苑瓊丹、黃浩然夫婦都有出席生日飯局，眾人準備了巨型壽桃及蛋糕，又一起唱生日歌，相當盡興！而鄭則仕愛妻林燕明及兒子同新抱亦激罕現身，染了一頭啡髮的林燕明坐在老公身邊，無論樣貌還是身材都保養得宜，優雅又有氣質，完全不似已經年屆60！鄭則仕在微博開心留言：「謝謝陳煒和夫君陳醫師的安排，謝謝石榴仙女下凡來，謝謝鮑起靜方平夫妻，黃浩然和太太嘉嘉，邵美琪出席晚餐，更要謝謝他們給我發紅包，原來收紅包是很開心的，哈哈哈。」

鄭則仕愛妻林燕明激罕現身。（影片截圖）

鄭則仕愛妻林燕明激罕現身。（影片截圖）

鄭則仕愛妻林燕明激罕現身。（影片截圖）

鄭則仕愛妻林燕明激罕現身。（影片截圖）

鄭則仕夫婦為陳煒慶生。（IG@alicechanwai）

鄭則仕夫婦為陳煒慶生。（IG@alicechanwai）

鄭則仕與年輕14歲的林燕明於片場邂逅，演員出身的林燕明曾參演《老虎出更2》、《獄中龍》等電影，不過1991年結婚後就全面息影，二人育有一子一女。鄭則仕早年接受訪問時曾公開表示遇到太太是一生中最幸運的事，並感謝太太陪自己捱過低潮，鄭則仕在90年代與朋友合資開電影公司，但因市道不好欠債過千萬，即使一家六口要由豪宅搬去幾百呎單位，太太林燕明從未埋怨不離不棄。當年鄭則仕為還債長居內地拍劇，林燕明就留港母兼父職獨力照顧一對仔女，而且生活慳儉，從不用名牌！

1991年結婚。（YouTube影片截圖）

1991年結婚。（YouTube影片截圖）

1991年結婚。（YouTube影片截圖）

錫錫！（YouTube影片截圖）

感情好好。（IG@alicechanwai）

感情好好。（IG@alicechanwai）