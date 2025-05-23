53歲「御用警司」樣貌極回春狀態驚人 拍睇樓片施展電眼喪冧網紅

現年53歲的前「TVB御用老外」布偉傑（阿一）2007年憑處境劇《同事三分親》的「韋一」成功入屋，之後亦多次飾演老外警司角色，被封為「御用警司」。布偉傑於2018年離巢後，現時任職網絡工程師，更不時在社交平台拍片分享近況。日前他與網紅美女為大灣區地產公司拍攝睇樓片時，以電眼狂電對方。

布偉傑於2007年憑處境劇《同事三分親》的「韋一」成功入屋，之後亦多次飾演老外警司角色。（劇集畫面）

布偉傑離巢後，現時任職網絡工程師，更不時在社交平台拍片分享近況。（IG圖片）

布偉傑近期在內地社交平台分享大灣區拍攝睇樓視頻，到各個新樓盤睇樓，非常受歡迎。雖然已經甚少作幕前演出，布偉傑依然保養得宜，剃鬚後樣貌回春，狀態極佳。日前他去到珠海，與內地網紅花花一齊拍片。花花擁有烏黑長髮，五官標緻，顏值不比明星差。兩人拍片時，布偉傑口花花挨近對方，更撩對方：「我想問點解你今日唔戴口罩？」，花花之後就帶點羞澀地道：「因為要搭你吖嘛，你咁靚仔」，而布偉傑全程眉開眼笑，又施展電眼冧對方。

布偉傑依然保養得宜，剃鬚後樣貌回春。（小紅書）

布偉傑近期在內地社交平台分享大灣區拍攝睇樓視頻。（小紅書）

施展電眼喪冧網紅。（小紅書）

施展電眼喪冧網紅。（小紅書）

布偉傑曾有過兩段婚姻，1994年時他於一間波士頓快餐店，結識比他年長兩歲的圈外女友，兩人婚後育有兩名孩子，而布偉傑之所以來港生活亦是受首任妻子影響，可惜兩人最終於2003年離婚。直至2017年，布偉傑離開TVB前，在美國跟交往3年的化妝師女友Celia結婚，但二人最後於2023年離婚。

布偉傑與第二人太太曾經非常恩愛。（IG圖片）

布偉傑曾公開表示未搞清楚離婚原因，但布偉傑亦有透露因為疫情，自己的經濟開始不穩定，他猜測是這個壓力，導致生活模式變了，令前妻提出分手做回朋友。聽到這個消息後，布偉傑猶如晴天霹靂，他眼濕濕稱：「開頭我都唔接受，我知道有問題但係我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」雖說兩人選擇離婚，但布偉傑對前妻的態度卻非常好，並表示如果對方找到男友有亦或者在結婚，他都會衷心的祝福她。