中年3｜李金凱與劉洋品嘗地道海鮮　私下生活曝光靠二姐照顧餵食

《中年好聲音3》被喻為是「生命鬥士」的李金凱雖在決賽中大熱鬧灶，7強止步，但人氣依然高企！李金凱日前除了獲《中年好聲音》「超級忠粉」的狄波拉（拉姑）高調表白，更被安排加入處境喜劇《愛・回家之開心速遞》。日前，他就與劉洋一同品嘗香港地道海鮮，更意外曝光其日常生活。

李金凱在《中年好聲音3》決賽中，演繹必殺歌《為你我受冷風吹》時稍有失準走音。（資料圖片/葉志明攝）

李金凱7強止步，未能走到最後。（資料圖片/葉志明攝）

拉姑曾直言曾很擔心李金凱參加《中年好聲音3》會否遇上不便：「如果我不是謝霆鋒媽媽，我很早就已經到電視台，每天他要吃飯、他要幹嘛，我都會陪他。」拉姑又稱一直與李金凱保持距離，是擔心自己太熱情幫助，反而會影響對方：「我是怕為他帶來麻煩，因為拉姑好像把他摸黑了，他是一個好的……但你去過份的……我想得太多了。真係㗎，哎呀……邊個陪佢去洗手間呢，我可以為他做些甚麼……我都咁樣，後來看他越戰越勇，可以！」而影片中，李金凱全程靠二姐餵食，把李金凱照顧得無微不至，期間李金凱又叫二姐食，姐弟二人互相扶持的畫面非常感動！

二人一同品嘗海鮮！（截圖）

二姐無微不至的照顧！（截圖）

姐弟感情好好！（截圖）

金凱不斷提二姐食。（截圖）

李金凱來自雲南省，是一名網絡主播。他曾透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但他未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀。李金凱又曾透露與二姐關係最好：「於家人之中，我跟二姐的關係是最最最親的，因為她跟我在一起的時候呢，我就覺得......我還不孤單，希望她跟我在一起能開心，我想帶她去看看這個世界。」而二姐對他的一番剖白尤其催淚：「我覺得弟弟擁有一個很有趣的靈魂，所以他就是我心裡邊的偶像，我願意追隨他，一直陪伴他到老。」

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

睇親李金凱，都覺得佢內心嘅力量好強大。

李金凱大熱倒灶未能奪得3甲，他接受傳媒訪問時表示不會不開心。(葉志明 攝)

李金凱被問到滿意好友劉洋的名次時，他認為劉洋的名次可以更好。(葉志明 攝)

李金凱《歸來吧》有幾感動，睇肥媽同海兒嘅反應就知。