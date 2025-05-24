千禧女神退隱近20年近況曝光　設計作品獲「珠寶界奥斯卡」銀獎

現年42歲的李蘢怡（本名：李亮頤，現名：李宜錚）當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅，可惜推出一張唱片後無以為繼，其後轉往珠寶業發展。已淡出幕前多年的李蘢怡，仍不時在社交平台分享近況，日前她在IG分享喜訊，原來她設計的珠寶作品在「珠寶界奥斯卡」中獲得銀獎！

李蘢怡度假貼出比堅尼照，雖然只是近半身，但仲索過以前。（IG@0.1iviia）

當年憑一首《夜遊杜拜》爆紅。（影片截圖）

李蘢怡的《夜遊杜拜》至今仍是經典。（影片截圖）

Keep得好好！（微博＠李蘢怡Tiffany）

42歲生日。（IG@0.1iviia）

42歲生日。（IG@0.1iviia）

大騷豐滿上圍！（IG@0.1iviia）

身高174cm的李蘢怡早年以模特兒身份出道，其後簽約東方魅力成為歌手，曾與陳文媛合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，而《夜遊杜拜》更是至今都是經典。不過李蘢怡在娛樂圈發展平平，2006年她決定淡出幕前轉行做珠寶Sales及公關，同時又積極進修，在香港中文大學修讀時裝設計，後來再修讀GIA珠寶鑑證文憑課程，2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程，2018年更獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位，畢業後留在英國發展。

身材好好。（視覺中國）

不時大派福利。（微博＠李蘢怡Tiffany）

火辣性感！（微博＠李蘢怡Tiffany）

勁fit。（微博＠李蘢怡Tiffany）

狀態大勇！（微博＠李蘢怡Tiffany）

2015年遠赴英國倫敦藝術大學修讀藝術學位課程。（微博＠李蘢怡Tiffany）

李蘢怡大學畢業後，2018年獲英國最高設計學府——皇家藝術學院（Royal College of Art）錄取，修讀珠寶相關碩士學位。（微博＠李蘢怡Tiffany）

早前李蘢怡去了日本旅行，又難得返港，她透露得獎一刻身處香港，雖然她有查看郵箱，但原來相關郵件入了垃圾郵箱。由英國金匠工藝設計委員會（Goldsmiths' Craft & Design Council，簡稱GC&DC）所舉辦的設計獎GCDA（Goldsmiths' Craftmanship & Design Awards）被譽為「珠寶界奥斯卡」，不但是歐洲金工藝和珠寶設計方面最權威的年度賽事，也代表了世界一流的設計鑒賞水準，是英國乃至世界最重要的珠寶行業大賽活動之一。而李蘢怡今次得獎的作品是名為「Yin&Yang」的耳環，她亦感謝大會認可，令她大受鼓舞！

早前李蘢怡去了日本旅行。（IG@0.1iviia）

獲得銀獎！（IG@0.1iviia）

李蘢怡今次得獎的作品是名為「Yin&Yang」的耳環。（影片截圖）

作品之一。（IG@0.1iviia）

Fit到爆！（微博＠李蘢怡Tiffany）

出海照好索。（IG@0.1iviia）

零跌Watt！（IG@0.1iviia）

性感！（IG@0.1iviia）

李蘢怡移居國外生活。（IG@0.1iviia）

李蘢怡父母在她年少時離異，媽媽是仁愛堂前副主席鄭玉而（前名鄭玉嬋）。（微博＠李蘢怡Tiffany）

第二任老公是投資老手，兩夫婦高峰期擁20多個物業，家底豐厚！（微博＠李蘢怡Tiffany）