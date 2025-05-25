呂珊轉入TVB拍劇竟被老戲骨當眾鬧：你識唔識做戲㗎？｜專訪一

呂珊2000年開始加入無綫（TVB）拍劇，唱了超過20年歌，突然轉跑道拍劇，當然多少會有些不習慣，原來她拍第一套《陀槍師姐II》後便已經陷入角色，每日都以淚洗面，幸好有一個方法使她成功走出來。剛開始做戲，當然演技也是有待磨練，呂珊曾經在TVB被老戲骨「白鴿眼」，甚至指罵她：「你識唔識做戲㗎你？」



電影童星出道的呂珊，最終也走上拍劇之路。（梁碧玲攝）

講到呂珊加入TVB拍劇，有一次她碰上了趙崇文先生，對方表示聽過呂珊唱歌，問她有沒有興趣玩點新意思，入TVB拍劇。「他說有一件事，你千萬不要介意，你要做媽媽才行。他說不用擔心，你的子女都只有七八歲。我當時入TVB很年輕，沒有理由找那些二十多歲的做我女兒，所以合理的，我說好吧，試試吧。」呂珊指她第一套劇便是《陀槍師姐II》，絕對是演戲生涯的先苦後甜。

呂珊入TVB第一套劇是《陀槍師姐II》。（劇集截圖）

呂珊唱酒廊兩個月買到樓 曾遇江湖仇殺樂隊同事被人劏肚｜專訪

呂珊在《陀槍師姐II》的角色絕對有挑戰性，飾演一個內地嫁來香港的女士，先生有外遇，又要被人虐待，被人賣到地盤做黑工，甚至被逼賣淫！她憶述當時拍攝的情況：「我掙扎之中走，那個壞人推我下山，那時沒有替身，已經（全身）黏著東西，但回去發現沒有用，都是渾身傷。大家在糾纏，因為我們那時不懂得做戲，都是用真力，所以那場戲都難忘。」除了身體的傷痛，拍畢後亦因不懂抽離角色，回到家一想起劇情便會哭，持續了幾個星期，幸好因為有第二組戲埋位，根本沒時間再想下去。

就係呢一幕。（劇集截圖）

就係呢一幕。（劇集截圖）

就係呢一幕。（劇集截圖）

呂珊初入TVB拍劇也遇過一些不好的事，老戲骨曾偉明竟然當眾鬧她：「你識唔識做戲㗎？」不過年少的呂珊也沒有怕事，她形容為「日日回去拍戲都爭吵，日日都挑釁我，日日都吵架」，到底當中發生了甚麼事？

想知後事如何？就要今晚18:30上《香港01》YouTube睇足本訪問！