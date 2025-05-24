刑偵12｜前妻陳自瑤險被強姦　彭廸安爆最刺激呢一幕被剪走？

TVB劇集《刑偵12》日前（24/5）播出彭廸安（前名：彭懷安）企圖強姦劇中前妻陳自瑤，之後林保怡英雄救美一幕，其中有不少觀眾大讚童星菁菁，亦有相當多觀眾大讚彭迪安「霸王硬上弓」陳自瑤的演技迫真。刑偵12第1-10集劇情

陳自瑤險被強姦，女兒目擊全程揪心。（《刑偵12》截圖）

陳自瑤險被強姦，女兒目擊全程揪心。（《刑偵12》截圖）

陳自瑤險被強姦，女兒目擊全程揪心。（《刑偵12》截圖）

彭廸安（Eddie）接受《香港01》訪問時，表示感謝網民及觀眾的欣賞，他笑言自昨晚報道面世後，多了一個「彭霸王」的稱呼。他表示，歷來只拍過兩次性侵場面：「第一次係鄧伊婷，第二次就係陳自瑤，我通常都係打交多，但係（性侵場面）唔係咁易做，因為演之前都要事先講清楚，同埋一cut機就即刻彈開。」

陳自瑤險被強姦，女兒目擊全程揪心。（《刑偵12》截圖）

他坦言，其實陳自瑤表現得十分專業，事前已叫他放開去演，務求效果迫真：「個難處係驚觸及到一啲唔應該觸及嘅位置。（唔小心掂到個胸？）係呀係呀，敏感部位。（有冇監製要求過？）例如揭起條裙？其實係有嘅，只不過冇剪到出嚟啫，但係可能電視尺度？始終係8點半時段，同9點半時段爭好遠㗎。（12點又可能唔同啲？）係啦，所以都係交返畀剪接啦。嗰時導演叫我揭起條裙，見到佢大髀咁，我記得有件咁嘅事，但係最後冇咗。不過最緊要件事托到上去，令佢同保怡哥關係再升華。」

陳自瑤險被強姦，女兒目擊全程揪心。（《刑偵12》截圖）

彭廸安爆揭起裙底一幕被剪走，有些可惜。（林迅景 攝）

至於會否擔心被觀眾誤會？他回應不擔心，說道：「我又唔介意，喺小朋友認知入面，我有幾何做好人先？哈哈哈哈，其實好多小朋友睇完我啲戲認等我係『衰人』，但係佢哋又唔會驚，同現實嘅哥哥唔一樣，影相都係會影嘅。」

彭廸安（前名：彭懷安）。（林迅景 攝）

《刑偵12》演員，林保怡、陳自瑤、彭廸安、曹永廉、潘志文。（林迅景 攝）