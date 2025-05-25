80年代靚仔小生定居青島帶細25歲嬌妻出海 曾歷兩段婚姻養三頭家
撰文：董欣琪
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現年66歲的湯鎮業曾是「無綫五虎」之一，憑青靚白净的「玉面小生」形象風魔萬千少女，他更是圈中出名的「多仔公」，分別與前妻姜坤、廣州的紅顏知己及現任太太鄒文靜先後育有六名子女，當中他與前妻姜坤育有大女湯愛嘉及一對孖仔湯君慈和湯君耀，現時他與細25歲嬌妻鄒文靜及雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地青島。早前「520」湯鎮業相約一班好友一起出海，他上載了一段影片，並寫道：「今日適合出海，明叔啟航！」
片中所見，湯鎮業戴上Cap帽及橙色眼鏡，打扮年輕，他更親自掌舵，十分有型！而湯鎮業愛妻鄒文靜就坐在身後，身穿白色衫、戴黑超的她打扮簡單又不失氣質，雖然已是兩女之母，但保養得宜身形Fit爆！
據知鄒文靜出生於山東省青島市，而湯鎮業就為了愛妻定居青島，他曾拍片意外曝光豪宅，可見大屋樓底十分高，全屋都鋪上雲石地磚及牆磚，大廳擺放了一架鋼琴，牆上還掛上字畫，更有一個專門擺放茶壺的木架，整體風格偏古典風。湯鎮業近年主力在內地發展，仍有參與戲劇演出，一個人養起三頭家，有傳他每年的支出至少500萬！去年大女湯愛嘉結婚，湯鎮業亦專誠返港見證愛女出嫁，當細女上台致辭時，湯鎮業更忍不住爆喊，場面感人！