80年代靚仔小生定居青島帶細25歲嬌妻出海　曾歷兩段婚姻養三頭家

現年66歲的湯鎮業曾是「無綫五虎」之一，憑青靚白净的「玉面小生」形象風魔萬千少女，他更是圈中出名的「多仔公」，分別與前妻姜坤、廣州的紅顏知己及現任太太鄒文靜先後育有六名子女，當中他與前妻姜坤育有大女湯愛嘉及一對孖仔湯君慈和湯君耀，現時他與細25歲嬌妻鄒文靜及雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居內地青島。早前「520」湯鎮業相約一班好友一起出海，他上載了一段影片，並寫道：「今日適合出海，明叔啟航！」

湯鎮業當年憑着英俊不凡的形象風魔萬千少女。（劇照）

後生靚仔！（影片截圖）

不過湯鎮業就笑言自己現時的顏值比不上其餘幾位好兄弟：「現在最醜的是我，我頭髮都快掉光了。」（影片截圖）

湯鎮業與前妻姜坤育有大女湯愛嘉（Isabella）及一對孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）。（IG@bruce_tong）

湯鎮業與鄒文靜育有雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡。（微博圖片）

今年1月湯鎮業與鍾鎮濤出席萬千星輝頒獎典禮，並擔任頒獎嘉賓。（陳順禎 攝）

湯鎮業近年主力在內地發展。（微博@無限超越班）

湯鎮業帶哥哥湯鎮宗品嚐青島美食。（影片截圖）

片中所見，湯鎮業戴上Cap帽及橙色眼鏡，打扮年輕，他更親自掌舵，十分有型！而湯鎮業愛妻鄒文靜就坐在身後，身穿白色衫、戴黑超的她打扮簡單又不失氣質，雖然已是兩女之母，但保養得宜身形Fit爆！

湯鎮業戴上Cap帽及橙色眼鏡，打扮年輕。（影片截圖）

他更親自掌舵，十分有型！（影片截圖）

瀟灑！（影片截圖）

瀟灑！（影片截圖）

出海！（影片截圖）

而湯鎮業愛妻鄒文靜就坐在身後，身穿白色衫、戴黑超的她打扮簡單又不失氣質。（影片截圖）

雖然已是兩女之母，但保養得宜！（影片截圖）

定居青島。（影片截圖）

定居青島。（影片截圖）

定居青島。（影片截圖）

據知鄒文靜出生於山東省青島市，而湯鎮業就為了愛妻定居青島，他曾拍片意外曝光豪宅，可見大屋樓底十分高，全屋都鋪上雲石地磚及牆磚，大廳擺放了一架鋼琴，牆上還掛上字畫，更有一個專門擺放茶壺的木架，整體風格偏古典風。湯鎮業近年主力在內地發展，仍有參與戲劇演出，一個人養起三頭家，有傳他每年的支出至少500萬！去年大女湯愛嘉結婚，湯鎮業亦專誠返港見證愛女出嫁，當細女上台致辭時，湯鎮業更忍不住爆喊，場面感人！

好恩愛。（影片截圖）

曾拍片意外曝光豪宅。（影片截圖）

大屋樓底十分高，全屋都鋪上雲石地磚及牆磚，大廳擺放了一架鋼琴，牆上還掛上字畫。（影片截圖）

湯鎮業身後有一個專門擺放茶壺的木架，整體風格偏古典風。（影片截圖）

湯鎮業於內地仍有不少工作。（微博@湯鎮業）

湯鎮業及尹子維等資深香港演員亦有參演電影。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

去年大女湯愛嘉結婚。（IG@carinalau1208）

湯鎮業榮升外父！（IG截圖）

劉嘉玲同苗僑偉（三哥）都有到場。（IG@carinalau1208）

湯鎮業同現任太太鄒文靜。（影片截圖）

苟芸慧現身湯鎮業大女婚宴。（IG@joyfulck）

湯愛嘉的兩個同父異母雙胞胎細妹湯樂欣、湯樂怡。（影片截圖）

當細女上台致辭時，湯鎮業更忍不住爆喊。（影片截圖）