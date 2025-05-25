刑偵12｜張松枝再踏足TVB電視城感觸良多︰幾個廠冇開，靜咗好多

張松枝曾於TVB參演過無數劇集，2012年約滿到HKTV發展後，輾轉間又到ViuTV拍劇且深受歡迎。早年他曾言不吃「回頭草」。想不到時隔12，13年，張松枝又回到熟悉的TVB拍劇。經過《刑偵12》合作後，張松枝會否重投TVB的「懷抱」？日前（24/5）他出席《刑偵12》宣傳活動時就回答了有關問題。刑偵12第1-10集劇情

睇張松枝演出真係賞心幾事。（《刑偵12》截圖）

張松枝接受《香港01》訪問時，說：「都唔係話冇拍TVB劇，出面好多合拍劇都有我，亦會喺TVB播。不過正式同TVB拍劇，就係13年以嚟第一次。（13年以來有什麼變化？）對藝人嚟講， 13年就好快過啫。冇㗎，香港工作來來去去都係嗰班人，唔會有咩新人嘅改變，當然演員有新人，但係對我嚟講冇乜分別，做得好嘅就有火花就OK。（做得唔好呢？）做得唔好，就好自然淘汰。」

劇中張松枝仲有幾個同黨。（《刑偵12》截圖）

他坦言，最令他感觸的是，因影劇集海報照而再次踏足TVB：「見到好多熟人，咁就影返幾張相留念。（有咩唔同咗？）唔同就靜咗好多，少人啲，始終有幾個廠冇開，演員唔見得多，幕後都留咗好多人喺度，我希望TVB去返當年咁有4，5個廠一齊開劇，嗰種開心嘅環境。」

角色好適合張松枝。（《刑偵12》截圖）

張松枝在《刑偵12》中飾演蒙面殺手「林昱水」，他在訪問中也透露了不少角色後續：「我個角色一心想做好人，但係會俾人出賣。已經講到最盡㗎啦，我係一個好人，做晒所有好事之後，俾人出賣咗。個悲劇其實喺我身上。」

張松枝再踏足TVB電視城感觸良多。（林迅景 攝）

張松枝再踏足TVB電視城感觸良多。（林迅景 攝）

殺手集團方面有好多謎團。（《刑偵12》截圖）

殺手集團方面有好多謎團。（《刑偵12》截圖）

張松枝也表示，此次出演《刑偵12》也是因為監製鍾澍佳和導演巢志豪的邀請。「我同巢導識咗好多年，佢見到呢個角色好適合我，佢亦都知道我駕馭到呢個角色，因為呢個咁狂嘅角色唔係咁易諗到咩人去做，佢話一諗就諗起我。角色我覺得幾好玩，鍾樹佳又話想合作，仲有林保怡添！」

很多TVB粉絲期待他回巢拍劇，但對於回巢一事，他就表示更安於以專案方式合作。「暫時，簽藝員約就唔會㗎啦。因為我出面都幾多嘢做吓，唔想困住。係有好劇本，有時間再合作，就大家開開心啦，唔需要太多約束嘅嘢，我亦都支持TVB嘅，咁已經足夠㗎啦。」

《刑偵12》演員出席宣傳活動。（林迅景 攝）