簡淑兒意大利舉行婚禮正式成為麥太：記得所有...享受每一刻

現年35歲的宅前TVB女神簡淑兒，上月分享與39歲任職機師的男友麥大力婚照，宣布快將成為人妻，原來她已於今個月初低調在意大利舉行婚禮，恭喜！

二人正式成為麥太。(ig@kan_jessica)

一對新人手牽手接受親友祝福。(ig@kan_jessica)

簡淑兒今日（25日）在IG分享多張當日結婚的照片，一對新人在戶外一個搭建的花台上行禮，簡單而隆重。新娘子簡淑兒先後換上兩套婚紗，其中一條簡約款式的大露背婚紗，配襯珍珠頸鏈，盡現清純氣質；另一條low-cut婚紗款就將頭髮散落，與老公麥大力手牽手，享受戶外聚餐。簡淑兒寫道：「我記得所有...我享受每一刻...!❤️ #TheMackesys #JessMarried #Italy 這個月初我們在意大利舉行結婚儀式。主要是給來自海外的最親密的朋友和家人。🤍 送給我們最愛的香港朋友和家人，很快再見! 😉🥰」鄧卓殷、黃建東、楊秀惠等均有送上祝福。

戶外聚餐。(ig@kan_jessica)

大露背婚紗裙。(ig@kan_jessica)

情深對望。(ig@kan_jessica)

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現年35歲的落選港姐簡淑兒與混血機師麥大力（Derek）於TVB相識兼相愛。(ig@kan_jessica)

簡淑兒在社交平台曬婚紗照宣布接受麥大力的求婚。(ig@kan_jessica)

簡淑兒分享與受麥大力婚照。(ig@kan_jessica)

簡淑兒分享與受麥大力婚照。(ig@kan_jessica)

簡淑兒分享與受麥大力婚照。(ig@kan_jessica)

簡淑兒分享與受麥大力婚照。(ig@kan_jessica)

簡淑兒分享與受麥大力婚照。(ig@kan_jessica)

4月8日是麥大力39歲生日，簡淑兒祝未婚夫麥大力生日快樂：「回想四年前我們第一次被拍到的情景…😂生日快樂！ （這次我們已經做好面對鏡頭的準備了~哈哈）」但婚前最後一個單身生日，二人雙雙病倒，最終留在家中簡單切蛋糕慶祝。