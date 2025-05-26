TVB親生仔入行16年轉做正骨復位？　由二打六升呢做監製再跌谷底

藝人方紹聰（奶仔）2009年參加TVB電視藝員訓練班入行，曾主持《野外步出》系列形象入屋。劇集方面，奶仔多年來都是飾演一些小角色，直到《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》才慢慢為人熟悉，2021年6月宣布成為TVB經理人合約藝人。拍完《食腦喪B》後，奶仔曾自爆9個月沒劇拍，去年他考了公共巴士牌照，當時他自爆已手持9款車牌，日前他專程飛往吉隆坡拜師，學按摩推拿，轉型做按摩師？

奶仔方紹聰憑《野外步出》成功入屋，同過唔少女神合作，羨慕死隔籬。

奶仔方紹聰憑《野外步出》成功入屋，同過唔少女神合作，羨慕死隔籬。

奶仔近日在吉隆坡拜師學藝，學習按摩推拿及復位治療。奶仔首位客人是身材健碩的健美型男，奶仔跟師傅學習診斷病症，正確姿勢及用力幫客人復位。由於客人太大隻，奶仔抱起大隻佬身水身汗，面紅紅喘氣不斷，不過勝在夠落力。奶仔笑言學成後，想在戶外拍攝時兼任隨團醫師。

憑着2018年《特技人》火人一角，奶仔表示觀眾終於知道方紹聰這個名字。（網上圖片）

奶仔方紹聰演過唔少變態角色，有「御用變態佬」稱號。（TVB截圖）

奶仔方紹聰為咗演好道士呢個角色，直頭係去咗學破地獄。

奶仔入行至今16年，多年來只演小角色，後在《食腦喪B》升呢做男配，本以為前途見曙光，拍完《食腦喪B》卻又試過9個月沒劇拍。其後多得時任J2台節目創意總監C君（鄭詩君）賞識和發掘，由藝人升任監製，主理他的J2節目《貧窮限制想像》。2023年C君離任，方紹聰在TVB亦大幅減產，近三年一年只有一套劇出街。奶仔去年考了公共巴士牌照，當時他自爆已手持9款車牌，他又考了貨車牌、二級船牌及潛水教練牌，做足多重準備。

奶仔學復位治療。（小紅書）

第一位客人是健美模特。（小紅書）

認真幫大隻佬復位。（小紅書）

勁。（小紅書）

大力。（小紅書）

臉都紅了。（小紅書）

考貨車牌。（IG圖片）

考潛水牌。（IG圖片）