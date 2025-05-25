80歲「垃圾影后」放棄移居英國　計劃買定墓地兒子拒拜祭有原因

現年80歲的馮素波（波姐）出身演藝世家，在粵語片年代是「七公主」中的大家姐，去年憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」，日前馮素波為YouTube頻道「MCM專業收納服務」擔任嘉賓，自稱為「垃圾影后」。馮素波透露大兒子David早年移民英國，但自己因為不想成為兒子的包袱沒有跟隨移民，還大方談及身後事安排，豁達面對生死。

馮素波生淡生死。（YouTube@MCM專業收納服務）

去年馮素波憑短片《垃圾》在法國康城世界影展短片級奪得「最佳女主角」。（IG@borjer_alice）

仲得演藝人協會頒「傑出演藝大獎」。（YouTube@MCM專業收納服務）

馮素波有過兩段婚姻，早年離婚後獨力照顧兒子David，年前兒子與太太計劃移民到英國，她說：「移民係好突然同我講，媽咪我約你傾偈，佢話『我打算移民』，我好愕然望住佢，移民？由細到大你都冇諗過去外國，佢話『依家真係想，想出去試吓』。」當時兒子打算帶埋媽媽一齊移民，馮素波想了一星期後拒絕了，她指以往走埠去過很多不同地方，雖然欣賞外國生活但最愛仍是香港，她說：「喺外國唱歌，一星期只唱五日，周六日休息，我仲可以賺多啲錢，因為紙水高。點解我當時都考慮...咁多歌星留喺嗰度做黑市居民，我都要返嚟，因為我鍾意香港。」

馮素波直言兒子話移民當刻都覺得好愕然。（YouTube@MCM專業收納服務）

先在此更正一則網上資料，維基百科指波姐有兩個兒子，但她澄清自己只得一個仔，對方目前與太太移居英國，亦未有生小孩，所以波姐也沒有抱孫的。（宣明會圖片）

雖然與兒子長時間分隔兩年，但IG的出現，就成了波姐向對方報平安的方法。（facebook：馮素波 - 波姐喺大廳）

馮素波直言一直不捨得多年來在香港建立的事業，返港後沒有再想過移民，現年年事已高，更加不想成為子女的包袱，她續說：「嗰邊已冇我鍾意嘅工作，因為我已經唔係歌星，講演戲英文水平達唔到，變咗一個失業游民，會加重我個仔嘅負擔，所以決定唔跟佢去，等佢安頓好工作，我做一個遊客都得，我去旅遊，我唔想做後生嘅一個包袱。」

馮素波有諗過喺美國買墓地，1800美金可以放三個骨灰。（YouTube@MCM專業收納服務）

波姐縱橫演藝圈逾半個世紀。（YouTube@MCM專業收納服務）

外間常用「馮寶寶家姐」形容波姐，問她可曾有個想法是希望有日人家叫馮寶寶做「馮素波個妹」，她說：「從來唔諗呢啲嘢，妒忌人做咩，個個都有付出。」（網上圖片）

波姐好喜歡唱歌演戲。（Instagram：borjer_alice）

馮素波曾兩度被批只活到73歲，在2021年發現大腸有腫瘤後，對方生死已生得很淡，只希望：「生有生意思，死有死意義」，所以她堅持每日傳短訊給朋友群組講「早晨」，她感觸哽咽說：「我哋由一個40、50人嘅群組到現在只剩十個八個人，呢廿年裏面有幾多朋友離開咗，我係傷感，我現在有健康鼓勵佢哋，一定要收呢啲訊息。」

波姐談到好多朋友離世，一時間都好感觸。（YouTube@MCM專業收納服務）

2018年，馮素波到美國登台時曾打算在當地以1800美金墓地死後葬，原本希望兒子去旅行時可以順道拜祭，竟然被一口拒絕，但原來背後有一個窩心理由，她說：「佢話『我唔會因為拜你而去美國』，吓冇諗住拜我呀？佢話『我唔係唔拜你，而係諗住將你放喺我身邊，唔使擔心，我去到海角天涯都帶埋你去。我會將你骨灰放在一個樽內，好似你嗰啲香水樽放喺度』。」主持人笑言波姐聽後一定很感動，波姐說：「我話幾好，永不食言呀，當時佢未諗移民。」

波姐現在乜都會試。（IG@borjer_alice）

波姐因與Anson Lo撞樣引起不少話題，更曾Cosplay「粉紅教主」。（YouTube：醫賞醫療）