簡淑兒麥大力結婚｜新娘開綠燈　新郎提生仔搞Gag語出驚人！

簡淑兒（Jessica）與麥大力今日（25/5）於金鐘五星級酒店舉行婚宴。簡淑兒和麥大力接受訪問時，透露早前已在意大行古堡舉行婚禮。



簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

訪問中簡淑兒提到選擇在古堡舉行婚禮的原因，她笑言，其實是滿足麥大力做王子的期望。麥大力則解釋：「比較特別，因為可以俾人影相，係一啲其他地方冇嘅嘢，令賓客有更好嘅回憶。」簡淑兒也表示，婚禮中麥大力感動得流淚。麥大力說：「我從來都唔會喊。」簡淑兒補充：「有蟲飛咗入眼，有烏繩飛入個鼻哥。」簡淑兒也表示，當日由爸爸牽着手進場，自己也感動得流淚。」他們也透露，今日只在香港的酒店房內做簽紙儀式，簡單地舉行。

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力好sweet。（葉志明 攝）

問到「造人」大計，簡淑兒表示隨緣，麥大力笑言：「let's make a football team。（生一隊足球隊）」，之後眾人提議先生一隊籃球隊，麥大力也表示可以。簡淑兒聞言：「你生囉。我都唔係好有所謂，因為唔係你想就有。」記者說：「try harder！（努力啲）」麥大力十分風趣的回答：「大大力！」精警的回答令全場爆笑！有記者問：「經常都大力？」簡淑兒語帶無奈：「聽日標題就變咗，一直都好哋哋，你一講呢句就變咗個標題。」

簡淑兒和麥大力好sweet。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。鑽石好大粒！（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。麥大力提生仔話：「大大力！」（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。麥大力提生仔話：「大大力！」（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。麥大力提生仔話：「大大力！」（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）