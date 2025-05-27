TVB食屎綠葉愛女近照顏值曝光　跟好戲老竇拍片偷師為入行鋪路？

現年71歲的前TVB甘草演員李國麟近年積極在內地發展搵真銀，雖然早已在福州開公司做老闆，但依然頻頻接商演、開直播帶貨，甚至挑戰生飲溫泉水、試吃「牛屎火鍋」及「狗屎糖」等獵奇食品，搏盡觀眾眼球。最近，李國麟的22歲愛女李沅薐（Cherie）也加入拍片行列，父女聯手拍住上，在最新一條影片中，李沅薐的高顏值更引發網民熱議，獲讚靚女又有氣質。

李國麟現時專注在內地發展，非常受歡迎。（微博@李國麟）

李國麟早已在福州開公司做老板。（小紅書）

李國麟食「牛屎」火鍋，非常博命。（小紅書）

李國麟47歲才「晚年得女」，對獨生女Cherie寵愛有加，不惜花費數十萬港元送她到英國修讀戲劇。如今Cherie學成歸來，有意繼承父親衣鉢進軍娛樂圈，早前更曾到ViuTV試鏡。雖然尚未正式入行，但身邊有個好戲老竇，當然把握機會向對方偷師，兩父女一邊拍片，一邊享受天倫之樂，Sweet到爆。

李國麟與女兒李沅薐到威尼斯旅行。（微博圖片）

Cherie畢業後現在和爸爸一起拍片。（小紅書截圖）

近日李國麟帶女兒到福州打卡點「愛心樹」前拍片。（小紅書截圖）

李國麟現時定居福州，近日，他與女兒在當地知名打卡點「愛心樹」前拍攝短片，歡迎大家到福州遊玩。片中，兩人齊齊擺出心形手勢，雖然不多合拍，但過程溫馨又逗趣，細節中見到父女感情要好。不過，網民焦點卻落在Cherie的「靚樣」上，之前已經被讚是阿Sa（蔡卓妍）同李若彤混合體的她，愈來愈靚，擁有瓜子臉、精緻五官，加上一把亮麗長髮，顏值爆燈。而貼文上載不足一天已吸引過3萬like，和逾1500則留言，網民紛紛激讚：「好靚女！」、「好漂亮的女兒，真有福氣啊！」、「這個女兒很漂亮，也有氣質，也有明星相」、「女兒遺傳到了爸爸的高顏值！」；甚至有不少男網民舉手自薦做女婿，留言：「岳父大人在上，請受小婿一拜」，十分搞笑。

Cherie的「靚樣」引起網民熱議。（小紅書截圖）

兩父女一起做心心。（小紅書截圖）

過程溫馨又逗趣。（小紅書截圖）

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Cherie之前已經被讚是阿Sa（蔡卓妍）同李若彤混合體。（IG圖片）