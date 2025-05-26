簡淑兒結婚棄戴金器　家族經營珠寶生意水滴型巨鑽頸鏈成焦點

35歲前TVB「宅男女神」簡淑兒（Jessica），跟39歲任職機長的男友麥大力月初在意大利舉行婚禮，昨日（25日）在港正式簽字結婚，並於酒店舉行婚宴，薛芷倫、麥明詩、岑杏賢、黃淑儀、潘嘉德、翟威廉、朱智賢、黃美棋、徐菁遙（前名徐淑敏）與老公黃浩等到賀。

簡淑兒和麥大力婚宴。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力好sweet，見記者時冇戴鑽石頸鏈。（葉志明 攝）

簡淑兒和麥大力結婚，見記者時戴上近3卡鑽石戒指。（葉志明 攝）

場內與薛芷倫合照，簡淑兒嘅水滴型鑽石頸鏈好搶鏡。（IG圖片）

麥明詩盛裝出席婚宴。（IG圖片）

由美國回流返港的簡淑兒，入行以來都甚少談及自己的家庭背景，她其實是一名富家女，家族經營珠寶金飾生意，家住九龍站豪宅凱旋門。昨日她穿上一條純白露肩晚裝會見傳媒，左手戴上婚戒及近3卡求婚戒指，笑言「收貨」很滿意。但原來「好戲在場內」，不少賓客分享婚宴場內片段，發現簡淑兒除換上多套白色優雅婚紗，雖然沒有任何金器，但就選配多套鑽石首飾，而每一套都貴氣逼人，其中一條水滴型巨鑽頸鏈，非常閃爍耀眼，極為搶眼。

香港都有簽紙儀式。（IG圖片）

簡淑兒一度被感動到流下眼淚。（IG圖片）

簡淑兒一度被感動到流下眼淚。（IG圖片）

婚宴以自助餐形式進行，還有即影即有拍攝服務，大家都玩得很開心。麥力力和簡淑兒亦有在香港的婚宴上進行簽紙儀式，儀式上簡淑兒一度被感動到流下眼淚。片段可見，一對新人在賓客一片歡呼聲下入場，簡淑兒穿上一條吊帶低胸緊身婚紗，S形身材一覽無遺。接着一對新人致辭，簡淑兒說：「其實我哋一年已經訂咗婚，只係選擇唔同大家講住，到差唔多結婚嘅時候先再公布，費事畀人話我哋好似結咗婚已經成年。」她更透露麥大力的求婚經過，還感謝大家的出席，並特別感謝一個人，她說：「呢個人係就係我自己，我兩個婚禮都冇請wedding planner，係我自己一個人plan晒。」

一對新人進場。（IG圖片）

婚紗都以簡單款為主，並配上閃耀鑽飾。（IG圖片）

談求婚經過。（IG圖片）

現場有即影即有相。（IG圖片）

重演跪地求婚一幕？（IG圖片）

好相襯。（IG圖片）

自助餐形式。（IG圖片）

自助餐形式。（IG圖片）

曾經與簡淑兒在劇集《好日子》合作的車婉婉，在IG上載同劇演員張達倫、朱敏瀚及監製潘嘉德等合照，寫道：「恭喜Jessica & Derek，《好日子》的一家人能夠見證您們的好日子，特別有意義。妹，真係好替您開心，祝您倆百年好合、永結同心。」

《好日子》演員及監製再次相聚。（IG圖片）

《好日子》演員再次相聚。（IG圖片）

朱敏瀚個樣好佻皮。（IG圖片）

黃建東亦有貼合照，當中能近鏡見到簡淑兒的水滴型巨鑽，閃閃生輝極搶鏡，黃建東寫道：「由TVB娛樂新聞台到《識玩旅行團》到CID宣傳片到出面event，同 Jessica喺TVB真係好有緣，懷念同佢合作一齊拍嘢傾偈扶持~睇住佢今日結婚好多片段浮返上嚟，仲俾佢同佢個best friend伴娘嘅真情流露搞到眼濕濕。好開心喺enews識到佢同Alycia，祝福麥生麥太百年好合、永結同心、快啲 make多啲 beautiful babies!!!」

鑽石吊墜好閃。（IG圖片）