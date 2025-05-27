《愛回家》小花薄紗透視化身仙氣女神　擁隱藏級好身材禾稈冚珍珠

現年32歲的林凱恩（Iris）憑TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中「Bonnie」一角成功入屋，形象清純健康的她近年備受力捧，更曾四度入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎！一向打扮密實的林凱恩，在劇中多以T恤襯牛仔褲示人，造型十分男仔頭，但近日就激罕小露性感，大騷仙氣一面！

林凱恩在劇中多以T恤襯牛仔褲示人，造型十分男仔頭。（IG@iris_lammm）

平時打扮密實。（IG@iris_lammm）

平時打扮密實。（IG@iris_lammm）

林凱恩。（IG@iris_lammm）

林凱恩分享到希臘旅行的靚相。（IG@iris_lammm）

但狄易達就留言問道：「嫁啦？」（IG@iris_lammm）

隨即惹來閃婚疑雲。（IG@iris_lammm）

小蠻腰！（IG@iris_lammm）

小蠻腰！（IG@iris_lammm）

林凱恩寫道：「如果用眼睛看是一種「框」，用心看是一種「寛」。當看到的世界愈來愈大，更發現追求內心的平靜和快樂更重要♥️有一種成長叫坦然無懼。」相中所見，身穿白色薄紗連身裙的的林凱恩，大騷白滑香肩同長腿，而薄紗透視更凸顯出若隱若現的性感，引人無限遐想，相當吸睛！

化身仙氣女神！（IG@iris_lammm）

化身仙氣女神！（IG@iris_lammm）

化身仙氣女神！（IG@iris_lammm）

女神氣質！（IG@iris_lammm）

女神氣質！（IG@iris_lammm）

女神氣質！（IG@iris_lammm）

高衩露長腿！（IG@iris_lammm）

好Fit！（IG@iris_lammm）

其實林凱恩過往亦曾曬出隱藏級好身材，她在2019年劇集《她她她的少女時代》中突然「性感大解放」，激罕大騷性感又火辣的好身材，令觀眾相當驚喜！2021年年初林凱恩被爆流出性感艷照，相中的她分別以女僕造型及僅穿黑色內衣示人，神情及姿勢都甚為狂野，與過往乖乖女的形象大不同，更有報道指她私生活混亂。事後林凱恩接受訪問時承認自己是相中人，並指很久之前遺失了電話，而相片是成班女仔開Party貪玩影低，對於相片流出大感愕然。

在《她她她的少女時代》中有性感演出！（YouTube影片截圖）

有料！（YouTube影片截圖）

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