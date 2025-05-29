「TVB終極吹水王」遭洪永城出賣被偷拍　入行半世紀曾傳財困

現年68歲的林嘉華入行半個世紀，是出名的好戲之人，無論在《奸人堅》演正氣凜然的黃飛鴻，或是《鐵馬尋橋》奸到出汁的「榮德」都入型入格，即使早年已移民加拿大，仍是片約不斷。早前林嘉華返港拍攝邵氏網劇《執法者們》，被戲中對手洪永城踢爆十分長氣，還封他做「TVB終極吹水王」。

林嘉華被洪永城封做「TVB終極吹水王」。（葉志明 攝）

洪永城在抖音剪輯了一條約一分鐘的影片，一開始是打格仔遮了當事人樣貌，只見一位滿頭白髮的男演員手舞足蹈好肉緊地「講講講」，並寫著：「傳聞中TVB裡面有兩位演員，最能說會道的，其中一位是他，呢位電視城吹水王！！就是他。」

傳說中，TVB有兩大吹水王。（抖音@洪永城）

其中一位就係佢。（抖音@洪永城）

其中一位就係佢。（抖音@洪永城）

之後開估，原來是老戲骨林嘉華，而據悉另一位「電視城吹水王」是陳錦鴻。洪永城指每次見到林嘉華都是在跟別人聊天，先後偷拍了8個不同場景，「我每次看到他，他都在聊天...跟演員聊....工作人員...休息的時候在聊....等戲的時候也在聊....任何一個人...他都不會放過！！」而林嘉華的聊天對象除了洪永城、林敬剛、陳豪等演員外，連扮演庭警的臨時演員都會交談，完全沒有架子。

原來係入行半世紀嘅林嘉華。（抖音@洪永城）

休息時候就傾偈，陳豪都要企定定聽。（抖音@洪永城）

只有一個時候，林嘉華是一言不發，「劇組最寧靜的時候，是他在看劇本的時候...」洪永城留言：「看TVB終極級吹水王，執法者們什麼都不用說，因為他已經說盡了🤣🤣🤣 #港劇 #執法者門 #片場花絮 #老戲骨 #林嘉華」有網民擔心林嘉華會嬲，留言問：「嘉華哥刷不刷抖音的？他知不知道你在蛐蛐他？」洪永城回覆：「我是先給他看的」。

主動同臨時演員傾偈，真係零架子。（抖音@洪永城）

對方係一名庭警，相信係冇對白。（抖音@洪永城）

見邊個都唔放過。（抖音@洪永城）

唯一唔講嘢時候，就係專心睇劇本，專業。（抖音@洪永城）

林嘉華是第一代《少年警訊》主持人，由於形象正氣，獲監製麥當雄賞識後，他便離開警隊加入麗的電視成為演員。1984年，林嘉華與無綫服裝指導劉寶珍結婚，並育有一子，為兒子升學問題，80年代尾舉家移民加拿大。至2006年，林嘉華返港參與多部TVB劇集，包括《學警出更》、《奸人堅》、《鐵馬尋橋》等均獲好評，曾過檔港視，之後又返TVB拍劇。

林嘉華是第一代《少年警訊》主持。（電視截圖）

林嘉華口才了解，亦是第一代《體育世界》主持。（無綫電視截圖）

「青雞面」榮德嬴盡觀眾掌聲。（無綫電視截圖）

有指林嘉華本來可以在加拿大享清福，但早前又突然出山拍劇，隨即被傳出財困，其後林嘉華出面澄清，稱因投資有道早已上岸，不久前才花約900萬港元在當地買了間3房湖邊度假屋，出山純粹過戲癮。

1984年林嘉華與無綫服裝指導劉寶珍結婚，當年有傳奉子成婚，但事實勝於雄辯，子幾年後才出世。（受訪者提供）