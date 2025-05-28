Coffee林芊妤懷二胎第13條染色體異常　爆喊憂心BB能否健康出世

現年35歲的林芊妤（Coffee）2018年與圈外男友翟志榮結婚，同年誕下囝囝翟德彥（伯伯），2021年透露自己不幸流產。今日（28日）Coffee在社交平台透露懷孕四個月，然而她在YouTube的影片中分享今次初孕的點滴，竟爆出BB的第13條染色體有異常，令她哭成淚人，要數度停下來整理情緒。

林芊妤今日在社交平台發文表示自己再次懷孕。(ig圖片)

片中林芊妤丈夫知道她懷孕後，反應竟然出奇的平靜。(ig圖片)

Coffee表示因為曾經小產，一直對懷孕不敢抱太大期望，由初初陀小朋友開始便有出血情況，連醫生都好緊張。之後，Coffee發現臀部間歇性痛楚，懷疑是BB壓住神經線，引致行路出現問題。但最嚴重的，是胎兒的驗血報告顯示對「13號染色體異常」（帕陶氏症）有「擲界」情況，而最壞情況可能會有心臟缺陷、腦部發育異常、智力不足、兔唇、6隻手指或腳趾等，更有機會活不到一歲。

在醫生建議下，Coffee再到兩間化驗中心做驗血測試，現在仍等待結果，變得心情好複雜。Coffee按捺不住情緒，邊講邊喊說：「呢個等待時間係好恐怖嘅...不過呢....我又...我知道呢個問題後一直表現得好堅強，我一直覺得，如果有問題咁就...」。由於報告延遲出結果，令Coffee更加胡思亂想：「我同自己講一直唔想放棄，但又同自己講我唔係一個咁好彩嘅人，都真係會好驚。」

原來Coffee今胎BB，13號染色體異常，今佢好憂心。(YouTube圖片)

期間多次情緒激動落激。(YouTube圖片)

期間多次情緒激動落激。(YouTube圖片)

報告係「擲界」，嚴重有機會有生理缺陷。(YouTube圖片)

Coffee提到曾致電一位這行的朋友，BB亦曾出現類似問題，「佢話當時一check已經係高風險……」雖然她未有提對方身分，但莊韻澄早前就曾經因為第二胎患有巴陶氏症，需要做流產手術。Coffee盼望有奇蹟：「希望有奇蹟出現啦，希望有機會見到呢個小朋友，希望有緣份做到呢個小朋友嘅媽咪啦。」她表示自己一直是故作堅強，「呢一刻同你哋講，係真正嘅我出咗嚟，原來真係會發惡夢，同晚晚都好驚。」

BB疑被BB壓住神經線，令行路都痛。(YouTube圖片)

Coffee好希望BB能健康出世。(YouTube圖片)