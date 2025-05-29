TVB力捧主持任晚宴司儀狂讚品牌對手　踩界言論遭炮轟：係咪有病

現年46歲的陸浩明（六號）自2012年從有線轉投TVB後，隨即成為力捧主持，除了台慶、港姐等大騷見到其身影外，亦黐住肥媽主持《食平D》系列，令他知名度大增，在TVB以外也獲得不少大型活動、公司晚宴等的主持工作。但理應經驗豐富的他，近日竟在周大福人壽舉辦的周年頒獎典禮晚宴上，多次提及競爭對手名稱，甚至無端端講TVB有咩好，又自稱「鏡粉」，其「災難式」表現遭網民長文狠批，「你係咪有病㗎」、「大佬你唔好咁黐線啦」。

陸浩明是TVB力捧司儀，近年台慶都有份參與。（IG@lukhoo）

陸浩明與肥媽合作主持了多輯《食平D系列》。（電視截圖）

近日，有網民在Threads以「真係千祈唔好搵陸浩做主持」為題，發文：「如果你知道呢條友做主持有幾咁失敗，你絕對唔敢搵佢做主持」。該網民表示：「日前其早幾日我個保險agent約咗我去周大福人壽食飯，呢條友做主持，開口埋口就蘇黎世，你係咪有病㗎，蘇黎世係隔離保險公司，你喺周大福人壽嘅地頭，係咁講隔離保險公司個名，係咁講蘇黎世幾好，我知道佢講緊瑞士蘇黎世，但係都要避忌下啦。」

陸浩明在TVB以外也獲得不少大型活動、公司晚宴等的主持工作。（IG@lukhoo）

陸浩明在TVB以外也獲得不少大型活動、公司晚宴等的主持工作。（IG@lukhoo）

更令發文者愕然的是，陸浩明在席間突然大談TVB的優點，其後更自稱是Mirror粉絲，提及ViuTV節目內容。但該集團與「開電視」（HOY TV）其實屬同一老闆，陸浩明卻全程未提及，「然後我都算數，講講吓無啦啦講TVB有咩好，咁我都明，佢TVB藝員，梗係搵機會讚吓TVB 。但係大佬你唔好咁黐線啦，周大福同開電視係同一班老闆，喺度瘋狂讚隔離電視台，玩嘢咩？」

陸浩明日前為周大福人壽舉辦的周年頒獎典禮擔任司儀。（IG@lukhoo）

但其「災難式」表現遭網民狠批。（IG@lukhoo）

發文者繼續狠批：「都算啦，講講吓佢仲要話自己係Mirror fans，有聽Mirror歌。我心諗你黐線未，Mirror大家都知係Viutv， 佢讚晒TVB、ViuTV，一句開電視佢都唔講。可唔可以唔好X咁做主持？成個行業都俾你稱讚晒，你有冇留意自己出席緊邊間公司嘅活動？」

陸浩明災難式表現遭網民炮轟。（Threads截圖）

陸浩明災難式表現遭網民炮轟。（Threads截圖）

貼文隨即引起網民熱議，有人好奇為什麼品牌不找集團旗下Hoy TV藝人做司儀，反而邀請TVB藝人去做；但最大部分當然是狠批陸浩明不專業，紛紛留言：「聽講TVB入邊啲人個個都叫佢做7號，你就知咩事」、「呢個人見高拜見低踩，白鴿眼到一個點」、「kamX一名，搵龜頭Bob好過搵佢」、「呢的咪就係呃飯食，唔做功課」、「佢個腦值錢，90％新淨」、「我睇字都覺得尷尬」；甚至揶揄他是：「跨媒體藝人嘅表現！」

網民留言。（Threads截圖）

而陸浩明也留意到網民「意見」，並發文回應：