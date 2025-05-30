羅家英自爆第4次患癌剩約九年壽命　不做化療電療8字豁達面對生死

現年78歲的羅家英，身體健康狀況一直受外界關注，近年他積極做運動及配合健康飲食，狀態非常不錯，而且除了跟隨香港明星足球隊出外比賽，又主持電視節目，最近更與朱茵參演舞台劇《驢得水》，並作內地巡演。劇團日前去到武漢演出，家英哥接受內地媒體訪問時，驚爆透露第4次患上癌症，不過他豁達面對，並分享了他這些年積極抗癌的心得。

羅家英近年給人感覺偏瘦，但精神狀況還不錯。（IG圖片）

羅家英是香港明星足球隊成員。（IG圖片）

羅家英和馮盈盈早前現身金鐘出席無綫節目《飲茶》宣傳活動。（葉志明攝）

羅家英最近更與朱茵參演舞台劇《驢得水》，並作國內巡演。

訪問中，主持大讚家英哥的精氣神比不少年輕人還要好，問有何秘訣？家英哥直接拋出四字：「我不怕死！」他續說：「2004年肝癌，那個時候我59歲。（那你是怎樣戰勝？）後來過了兩、三天，我就念《心經》。（每天背嗎？）我就是心裡想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣了。」

羅家英日前接受內地傳媒訪問時，透露第4次患癌。（小紅書截圖）

但他一點都不怕。（小紅書截圖）

羅家英表示平時會背《心經》，還即場背誦出來。（小紅書截圖）

羅家英豁達面對生死。（小紅書截圖）

家英哥自爆現在又第4次癌症，主持當場愕然，家英哥續言：「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有什麼用啊？所以我一點都不怕。（八九年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。我就是這樣想，希望大家都這樣想。」家英哥還幽默說：「你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」主持人聽到家英哥這番超脫生死的態度，也不禁鼓掌讚嘆。網民也大讚家英哥：「活的好通透。」

羅家英透露患前列腺癌。（小紅書截圖）

醫生說約有8至9年壽命。（小紅書截圖）

羅家英直言不做化療和電療，到時舒舒服服離開。（小紅書截圖）

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羅家英於2004年確診肝癌第3期時，情況很危險，一度要割肝保命，多得汪明荃不離不棄，家英哥才可樂觀面對，成功抗癌，二人最後更拉埋天窗，於美國結婚。可是到2014年，羅家英再發現肝有一個2cm大的腫瘤，慶幸是次亦在汪明荃陪伴下成功康復。沒想到2019年時，家英哥身體再出問題，他抽取前列腺組織，再度驗出有癌細胞，最後需要入院接受前列腺手術，當時手術後更有失禁後遺症，要自備尿布開工。雖然一次又一次患上癌魔，但家英哥始終抱住正面心態，過了一關又一關。

羅家英跟阿姐汪明荃結婚多年，相當恩愛。（資料圖片）

羅家英和太太汪明荃經常兩公婆四圍去玩。（IG@wang_liza）