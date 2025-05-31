80歲影壇大哥曾中風兼患癌　親自拍片交代近況：我身體現在好了

武打影星陳惠敏曾在多部電影中飾演江湖大佬，霸氣形象深入民心，當中他在電影《古惑仔》中飾演「江湖大佬」駱駝一角，至今仍十分經典。近年曾中風、患肺癌、腦癌的陳惠敏，曾花百萬醫療費用抗癌，幸好在太太悉心照顧下康復情況理想。不過去年陳惠敏又因髖關節出現問題而接受手術，出行都要靠拐杖輔助。日前陳惠敏就親自拍片，交代近況！

陳惠敏曾拍過不少江湖電影。（影片截圖）

霸氣形象深入民心。（資料圖片）

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

近年要用拐杖助行。（影片截圖）

拎拐杖係因為換咗髖關節，行路唔平衡。（資料圖片）

陳惠敏精神不俗。（陳順禎攝）

陳惠敏要依靠拐杖輔助步行。（陳順禎攝）

上個月曾有網民分享為陳惠敏提前慶生的短片，片中的陳惠敏一頭白髮，而且十分消瘦，表情亦有點呆滯，令人擔憂。不過今次陳惠敏在家中拍片，身穿白色T裇的他雖已一頭白髮，但精神奕奕，他先是對着鏡頭打招呼，之後講道：「我身體現在還好了啊，你放心啊，謝謝你們！」

陳惠敏一頭白髮，而且十分消瘦，表情亦有點呆滯，令人擔憂。（影片截圖）

陳惠敏親自拍片交代近況。（影片截圖）

身體好。（影片截圖）

無須擔心。（影片截圖）

多謝大家關心。（影片截圖）

陳惠敏曾在2020年9月公開承認患有肺癌，但幸好他在患病初期及早發現，經過治療後終於戰勝病魔，康復情況理想。不過陳惠敏在2021年又患上腦癌，他曾在接受訪問時分享抗癌經歷：「話唔驚就假，係人都怕死，點會諗到個腦會有cancer？嗰陣係好嚴重，成日暈，睇嘢又睇唔清楚，因為係喺右邊個腦發現，影響咗左邊嘅身體，所以我而家都有少少唔係咁靈敏，仲有啲痺，仲試過冇乜力。」但最後都醫得好：「我腦癌三期唔使用化療，嗰啲都唔使，免疫治療。好多人都問我『點解你腦癌三期都能醫治好？』，我同你講因為我有一個好醫生！我真係太幸運嘞！」雖然曾中風兼兩度患癌，但陳惠敏依然繼續食煙，他亦直言：「戒唔到，食少啲囉。（有冇話嘗試戒過？）有戒過，但啲人鍾意畀煙你食，你唔食都掉埋嚟。（一日食幾多？）一包到。」

陳惠敏患病期間，太太一直悉心照料。（微博圖片）

陳惠敏與家人合照。（IG圖片）

胡杏兒老公李乘德曾與陳惠敏和已故藝人吳耀漢飯敍。（IG圖片）

陳惠敏曾大談患腦癌3期的經歷。（影片截圖）

佢話人變好咗，天都幫佢！（影片截圖）

陳惠敏在江湖相當大名氣，黑白兩道都認識他。（《反黑》劇照）

雖然曾中風兼兩度患癌，但陳惠敏依然繼續食煙。（影片截圖）

陳惠敏竟然仲有吸煙。（影片截圖）