徐子珊宣萱原來是好友一直有聯絡 親解相識淵源回應網民召喚復出
撰文：洪曉璇
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林峯一連七場紅館演唱會圓滿落幕，首首經典金曲掀起集體回憶，他邀請女神周秀娜擔任嘉賓合跳辣身舞，竟令網民紛紛懷念起15年前為林峯擔任嘉賓，神隱多年的徐子珊。林峯直言與吳卓羲都無法與她聯絡得上，未料到從未合作拍過劇的宣萱，原來一直有和徐子珊聯絡﹗
徐子珊是2004年香港小姐四料冠軍，入行後火速上位，2007年在杜琪峯監製的電影《跟蹤》中擔任第一女主角，並奪得香港電影導演協會「最佳新人獎」金獎，及第27屆香港電影金像獎最佳新演員獎，是首位歌影均奪得新人獎的藝人。2015年約滿TVB結束11年合作關係，其後曾簽約王祖藍公司，2019年12月24日，徐子珊離開香港移民英國，同日在在社交網站Facebook上宣布息影退出香港娛樂圈，移居到英國後並於曼徹斯特大學修讀臨床心理系博士課程。畢業後並執業成為臨床心理學家。
幾年來徐子珊猶如失蹤人口，昔日拍檔紛紛表示未能聯絡得上，從未合作拍劇的宣萱，原來竟一直與徐子珊有見面。宣萱日前出席活動時，透露二人雖然未曾合作拍攝電視劇，但2009年曾一起到東非拍攝旅遊節目《活著》而結緣，之後又在2015年合作舉行《我的女神演唱會》。宣萱表示不知道林峯想找徐子珊做嘉賓，二人一直有聯絡，很喜歡跟對方食飯，但對於好友近況就不願多提為好友保私隱：「可能佢想匿埋呢，我唔講咁多。」