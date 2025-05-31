TVB視后林夏薇遭入稟申請破產：惡有惡報，不是不報
撰文：黃欣華
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TVB視后林夏薇日前突然傳出被一公司入稟高等法院申請破產，據司法機構網頁顯示，案件排期至本年8月26日進行聆訊。林夏薇自從2015年與金融才俊莫贊生（Jason）結婚，升呢成為闊太，婚後的生活相當富貴，她更不時大曬市值15億的山頂獨立屋豪宅。對於破產一事，林夏薇回覆《香港01》指：「我老公Jason 租住間屋嘅公司有官司，正在上訴中，所以我都莫名其妙，依家交俾律師處理當中我亦都冇收到任何通知。」之後再上載律師信回應事件，直到昨夜她又再微博回應事件：「感謝大家關心，沒有破產，希望大家不要再傳謠，已交律師處理！ 」
今日她再更新社交網限時動態，上載1篇文章疑意有所指：「善惡終有報，人在做，天在看。世間自有公道，善惡終有報。有因必有果。天狂必有雨，人狂有禍。善有善報，惡有惡報，不是不報，近報在自身，遠報在子孫後代。做人十分精明，不如厚道。十分聰明，用七分，留三分給子孫。人算不如天算，算來算去，算自己。人有心，天有眼，人千算萬萬，不如老天一算。」並留言：「阿彌陀佛」，看來十分生氣！
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案件編號 : HCB 533/2025