屯門娜娜董幸兒半歲兒子似足米芝蓮　伸手扯吊帶媽媽險走光

曾在屯門公園表演大媽歌舞團而風靡一時，參加過《中年好聲音2》，現年39歲的「屯門娜娜」董幸兒，2023年與老公迪康結婚，24年11月榮升人母誕下兒子。轉眼BB已半歲，在娜娜悉心照顧下變成巨嬰，相當可愛。



屯門娜娜(董幸兒)曾在屯門公園表演大媽歌舞團而風靡一時。（YouTube截圖）

「屯門娜娜」更曾參加《中年好聲音2》。(ig@nananananana0125)

屯門娜娜分享一家三口的全家福。（IG圖片）

屯門娜娜分享一家三口的全家福。（IG：@nananananana0125）

娜娜坐月時曾分享，指老公盡力給予她們最好環境，開心生B坐月迅速康復：「雖然我們不是很有錢，但老公還是很努力給我在很好的私人醫院生b，減少我的痛苦和身體的傷害。還給我定了很好的月子中心，給我好好恢復身體。還有我脾氣不好懷孕期間，老公你都有讓這我包容我，很幸運因為你的照顧包容讓我沒有抑鬱。」

屯門娜娜的老公在她懷孕期間悉心照顧。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜的老公悉心照顧兩母子。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜的老公悉心照顧兩母子。（IG：@nananananana0125）

成為媽媽半年以來，娜娜用心照顧兒子，成功儲到肥肥白白，一對腳仔一節節如米芝蓮輪胎人相當可愛，娜娜不時推嬰兒車帶囝囝外出，雖然已為人母，但依舊喜歡穿豹紋小背心做個辣媽。

屯門娜娜不時帶兒子外出。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜不時帶兒子外出。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜不時帶兒子外出。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜兒子伸手拉背心吊帶。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜兒子肥嘟嘟十分可愛。（IG：@nananananana0125）

屯門娜娜兒子肥嘟嘟十分可愛。（IG：@nananananana0125）