超凍齡夫妻打扮低調樸素鬧市拍拖　沒有親暱舉動但細節中見恩愛

現年53歲的影后袁詠儀 (靚靚) 與同齡的老公張智霖 (Chilam) 由拍拖到2001年結婚至今，多年來一直十分恩愛，是圈中出名的模範夫妻。張智霖出了名錫老婆，曾表示自己因為要買包包給老婆幾乎陷破產邊緣。而他們夫妻倆都有一個共通點，就是同樣擁有超凍齡樣貌，即使兩人都已經年過半百，卻依然顯得相當年輕，是不老男神女神代表人物。

張智霖同袁詠儀經常孖公仔參加內地綜藝節目。（袁詠儀微博圖片）

袁詠儀與張智霖相愛多年。(微博圖片)

袁詠儀（微博＠袁詠儀）

袁詠儀與張智霖的的寶貝囝囝張慕童已長大成人，今年已經18歲，夫妻倆就多了時間享受二人世界，經常出雙入對，且不時被偶遇。日前又有網民於社交網分享了在商場以及街上偶遇袁詠儀與張智霖的動態生圖，以「香港\HK偶遇明星新體驗！」為標題留言寫道：「和朋友在銅鑼灣逛著母嬰店，擡頭看了一眼又高又瘦的靚靚，當時還認不出來，突然低頭想想覺得很眼熟,在擡頭看到了chilam張智霖在門口！和朋友一起追到街上才敢上前問能不能拍照，靚靚同chilam都好nice啊！不過剛好chilam遇到了熟人在聊天，不好意思再上前打擾 就沒有和chilam合照了。」

袁詠儀與張智霖逛街被偶遇。(小紅書)

相中可見袁詠儀與張智霖都是穿上深色衣服，打扮低調樸素，即使不是情侶裝也是同一種風格，可見兩人相當有默契。雖然兩人拍拖逛街並沒有親暱舉動，卻散發出一種老夫老妻的恩愛感覺。袁詠儀更是素顏上陣，她與博主等人合照時，與化了妝的後生女站一起也完全沒有被比下去，狀態絕佳。

袁詠儀張智霖打扮低調樸素。(小紅書)

袁詠儀張智霖打扮低調樸素。(小紅書)