31歲港女典範上圍升級現身中環孕味濃　百億老公細微舉動足見寵妻

31歲藝人吳千語（Karena）於2023年12月下嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻，出身草根的她，成功擠身上流社會成為百億新抱，被內地網民捧為「港女典範」。結婚一年半，不少網民關注吳千語何時為施家開枝散葉，早前更被影到她疑帶水晶鏈催生B。近日有網民在中環野生捕獲吳千語，她身穿寬鬆衣著且身形微變，孕味甚濃，難道真的BB來了？

吳千語（Karena）於2023年12月下嫁「百億富三代」施伯雄（Brian），婚後成為幸福人妻。（IG@karena_ngs）

施伯雄對吳千語愛護有加。（IG@karena_ngs）

近日，吳千語於中環被「野生捕獲」，擁黃金身材比例的她，相中一反平時吸睛打扮，造型以舒適為主，戴著口罩的她，身穿白色鬆身透視襯衫搭配高腰牛仔褲，外披啡色外套，疑以防著涼。此外，吳千語還腳踏平底鞋，雖然四肢依然纖瘦，但上圍明顯較以往豐滿、腹部微隆，整體感覺散發濃厚孕味。

吳千語去年尾被網民捕獲時，發現她手上戴上水晶鏈疑助催運生B。（小紅書圖片）

吳千語之前已曾被傳大肚。（小紅書截圖）

偶遇吳千語的網民發文，大讚對方又美又高又瘦，儘管戴著口罩，仍因「氣質出眾」被一眼認出，又大讚吳千語友善配合粉絲自拍，「今天在中環辦事，路過時候看到一個女的好漂亮，氣質不一般，穿搭也不錯，所以就多看了兩眼，才發現這是吳千語！ （話說明星真的是明星，人群中太突出了！）她本人也很nice，我已經離開了，然後又回去找她自拍，很爽快的答應了，結果拍的超級醜，我又回去說：剛剛沒拍好，能不能再拍一下！然後她朋友幫我們拍的！」

吳千語被野生捕獲，上圍明顯升級。（小紅書圖片）

網民大讚吳千語友善又有氣質。（小紅書圖片）

貼文引發熱議，網民大讚吳千語靚女有氣質，而見到太太獲讚，老公施伯雄亦第一時間在貼文下點讚，並留言：「wow！」高調放閃。博主見到施伯雄親自留言大感驚訝：「哇！驚喜呀！謝謝留言！替我們照顧好千語bb呀！她太太太太美了！」；其他網民也和應，表示：「凡是有千語的地方，就有她老公的留言。」細微舉動已足見施伯雄非常「寵愛」。」

吳千語一身打扮，散發孕味。（小紅書圖片）

老公施伯雄第一時間點讚。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

其實吳千語與施伯雄之前在內地綜藝節目《愛的修學旅行》就談過生育問題，當時吳千語公開表示自己「恐育」（怕生孩子），最大原因是怕改變現今的生活狀態。她直言不會恐婚，但自己就恐育，箇中原因是與自由度有關，因為一旦生育小朋友，所有生活方式都會改變，她有點懼怕這種改變。吳千語認真地表示：「我有一點點恐育，不恐婚。我們倆其實結不結（婚），我們的生活沒有太大的改變，都是兩個人，然後我們挺習慣兩個人生活的已經。但是生孩子其實還是，就不太知道到時候的工作跟家庭是怎麼樣的，然後覺得我們兩個現在狀態很自由很好，然後有一點點怕改變了這個狀態，不知道是會更好還是更壞。」

吳千語與施伯雄之前曾在內地綜藝節目《愛的修學旅行》談過生育問題。（節目截圖）

吳千語直言不會恐婚，但就有點恐育。（節目截圖）

因為習慣二人相處方式，在時間上想安排旅行可以說走就走，沒有太多顧慮，對於這種生活她很享受，所以她目前想維持這種生活方式：「我們很享受這樣的生活，這段時間裏面，我覺得這個階段，還是可以維持一陣子，然後再想下一步。」而Brian對於生小孩的問題是非常尊重吳千語，他曾在節目上表示：「小朋友這個計劃，也有這個想法，但是也看她工作的那個計劃，因為我覺得最終懷孕的那個是女生，那其實對於女生的影響，如果她也是有自己工作的，那我覺得也需要尊重她，（她）希望是在哪一個時間點去嘗試。」他的回答盡現高情商，獲得不少網民激讚。