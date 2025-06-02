「偶像女生Idol Girls」美少女齊集出騷 過百龍友「逼」爆玻璃！
撰文：林迅景
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偶像女生Idol Girls「一期練習生」日前（01/6）出席位於銅鑼灣的限定店活動，「shopping」活動約於晚上7時半左右正式開始，22位（3位因事缺席）偶像女生Idol Girls「一期練習生」就從不遠處的保姆車落車，浩浩蕩蕩地步入時裝店。
現場所見，店外聚集了過百粉絲、龍友，除了一些拿着相機的中年漢外，更多的還有十分青春的年輕男女。簡短訪問現場的粉絲，佔據門口正中的男性粉絲們均表示，從5時左右就已經到達守候「霸靚位」。
雖然活動十分簡而精，眾位偶像女生Idol Girls「一期練習生」揀選心儀顏色的cap帽後就到傳媒採訪環節，但她們都十分「識做」，懂得在等待期間望向粉絲群擺pose影相，貫徹了「看得見的偶像」的宗旨。她們亦不時留意個別的「fancam」，對鏡頭相當敏銳，值得一讚。現場所見，亦有個別偶像女生特別受歡迎。在一個半小時傳媒環節中，粉絲們都緊貼商店的玻璃窗，務求拍得她們最靚的一面，場面相當之誇張和震撼！
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