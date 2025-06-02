全民造星6︱97位參賽者背景大公開　著名玄學家19歲兒子有份入圍

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》，6月1日舉行記者會，97位參賽者首次會見傳媒唱跳《前傳 》。參賽者背景資料全公開，除了24號杜言朗是前亞視藝人杜挺豪之子，原來97號參賽者的爸爸，都是半個圈中人。



ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》，97位參賽者首次會見傳媒唱跳《前傳 》。

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星VI》，97位參賽者首次會見傳媒唱跳《前傳 》。

97號參賽者，現年19歲的吳采軒Hinson，為玄學家吳佩孚之子，報稱是自由工作者，強項是唱歌。記者會後，吳佩孚都有發文為愛子拉票：「我個儍仔走咗去造星，各位兄弟姊妹請支持一吓！😸🙏」曾參與TVB《區區有運行》、ViuTV《晚吹 - 總有一隻係左近》等節目的吳佩孚，與不少圈中人相熟，落力為兒子拉線，更親身陪囝囝學師：「今日陪個仔去搵洪杰老師練歌！😽💪」

《全民造星VI》97號參賽者，現年19歲的吳采軒Hinson，為玄學家吳佩孚之子。（吳佩孚FACEBOOK）

《全民造星VI》97號參賽者，現年19歲的吳采軒Hinson，為玄學家吳佩孚之子。（吳佩孚FACEBOOK）

吳采軒雖然已19歲，但經常跟爸爸吳佩孚出席聚會。（吳佩孚FACEBOOK）

吳采軒雖然已19歲，但經常跟爸爸吳佩孚出席聚會。（吳佩孚FACEBOOK）

吳佩孚極疼鍚愛子吳采軒，送予名錶。（吳佩孚FACEBOOK）

吳佩孚陪愛子吳采軒向洪杰學唱歌。（吳佩孚FACEBOOK）

吳佩孚陪愛子吳采軒向洪杰學唱歌。（吳佩孚FACEBOOK）