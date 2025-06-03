陳方藤感激舊愛容祖兒拉隊撐場：佢嘅出現係對生意係有幫助

容祖兒舊愛陳方藤（Meter)今日（2/6）現身電視城出席無綫節目《人生美食地圖-東京篇》記者會。對於早前他新店開張生意未穩定，祖兒就拉大隊去撐場，盡顯有情有義。

祖兒就拉大隊去撐場。

祖兒就拉大隊去撐場。

Meter就事件接受《香港01》訪問時表示：「佢嘅出現，係多咗好多小紅書，對生意係有幫助。不過明白而家好多人返內地消費，變咗成個潮流都轉變咗，已經唔可以用以前嘅方程式去做，始終我哋嘅成本性價比，莫講話內地，連鄰國或日本都係我哋嘅競爭對手，變咗係難咗，唯有搵方法。（祖兒落鋪拍片前有通知？）我係知，而佢本身一直都有同我講想落嚟食，咁所以佢落嚟前有同我講。（多咗流量有冇多謝祖兒？）哈哈，咁都要多謝，不過又唔使講到出口，大家心照。（大家好耐冇見？）其實大家有時都會聯絡，但見面就少，始終大家各有各忙。（有否想過一齊做生意？）咁梗係唔會啦，我覺得藝人唔應該做生意，我覺得做返自己嗰樣嘢，無啦啦做生意怕冇時間去管。（留返俾你管！）咁當然係啦，但我又唔需要拍檔嘛，天下咁多人，點解要同佢拍，哈哈。（搞咗咁耐生意從來冇夾其他人？）我做生意咁耐從來都冇，因為煩少樣嘢。」