TVB前力捧小花現身港大談AI　轉型科技女強人參與1700萬美元投資

32歲伍樂怡（Kelly）2017年參選港姐，參選期間因外貌與李若彤相似人氣極高，雖然最後大熱倒灶三甲不入，但極佳觀眾緣仍獲TVB簽做力捧藝人。伍樂怡先拍攝旅遊節目《3日2夜》，姣好身材及出眾氣質被網民捧為「仙氣女神」，2022年已火速在電視劇《青春不要臉》做女一。惟2023年伍樂怡突然宣布息影，離巢後專注發展自家泳衣品牌及做職場顧問，今多以創業家或名人身份現身。近日伍樂怡到港大分享人工智能（AI）及數據科學經驗，相當犀利。

伍樂怡當年參選港姐是大熱門，惟最後大熱倒灶三甲不入。（視覺中國）

伍樂怡曾在節目《3日2夜》騷身材。（電視截圖）

伍樂怡有「翻版李若彤」美譽。（電視截圖）

伍樂怡近日到港大講座談及與AI和數據科學相關主題，她穿上西裝外套內搭白恤衫及牛仔褲，長髮飄飄，幹練又不失女人味。伍樂怡手持咪高峰在台上笑容滿面，又圍圈與在場嘉賓一齊討論。她在港大打卡，並透露有意進軍內地校園，她發文：「第一次去香港大學進去後迷了路哈哈哈 回校園的感覺真好 希望有機會來國內的學校參觀一下」。

伍樂怡獲無綫力捧，不乏演出機會。2023年她宣布息影，觀眾暫時難在劇集看見其身影。（電視截圖）

伍樂怡息影後專注搞泳衣品牌，並親自上陣以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

伍樂怡上月發文稱由美妝博主轉型做「區塊鏈探索者」。她指由2018年開始自學編程，2023年進修區塊鏈技術，今年加入與區塊鏈相關技術Layer 2項目，她更特意註明該項目「融資1700萬美元」，今專注Web 3投資。

伍樂怡現身港大談與AI相關主題。（小紅書）

好靚女！（小紅書）

商界女強人。（小紅書）

伍樂怡想進軍內地校園。（小紅書）

伍樂怡現多以商界成功人士身份出現。（Facebook）

伍樂怡無得輸。（網上圖片）

伍樂怡在TVB熱播劇集《金宵大廈2》有份參演，在單元八《吃播》中飾演丁子朗的女友。（劇集截圖）

伍樂怡似足李若彤。（劇集截圖）

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力。（劇集截圖）

伍樂怡以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

伍樂怡現變身女強人。（IG@ngkelly_）