東張西望｜女巴士迷滋擾起底加示愛　靚仔車長拒絕兼驚到要辭職

節目《東張西望》今日（3日）一集繼續講到車長Alex被女巴士迷滋擾，上一集講到女巴士迷為吸引心儀的Alex，除了瘋狂拍照及騎單車追巴士外，還向其他車長打探更表，更在網上起底Alex的資料，令Alex感到威脅。今日一集《東張西望》安排了Alex與女巴士迷直接對話，但女巴士迷的態度與道歉，Alex都選擇不接受。

東張西望｜巴膠情迷靚仔巴士車長 踩單車狂追兼跟蹤未算最癲

今日一集《東張西望》安排了Alex與女巴士迷直接對話，但女巴士迷的態度與道歉，Alex都選擇不接受。(節目截圖)

Alex接受《東張西望》訪問時表示女巴士迷想認識他：「想同我做朋友，但我已經表明過話唔想同佢做朋友㗎啦！」Alex覺得自己只是工作，但就被人「起底」，所以他曾考慮過辭職，因為不確定她會否有進一步的行動。女巴士迷更趁Alex休息期間主動上前跟他聊天，但此舉卻令Alex感到憤怒，更問女巴士迷：「你facebook點解知道我咁多私人嘢，問你點知㗎？你又知我啱啱做滿一年？唔好再跟住我！（女巴士迷：你解封我先啦！）點解要解封你？你想同我做friend啊？但我唔想同你做friend喎，你冇嘢講啦嘛，冇嘢講就走啦。」Alex把堆積一段時間的怒火一次過爆發。

Alex接受《東張西望》訪問時表示女巴士迷想認識他。(節目截圖)

Alex把堆積一段時間的怒火一次過爆發。(節目截圖)

Alex把堆積一段時間的怒火一次過爆發。(節目截圖)

但女巴士迷突然向Alex表白：「其實我鍾意你！（Alex：你鍾意我關我x事？）我鍾意咗你，對你有好感。」但Alex亦拒絕她：「對我有好感？我對你冇好感啊，零啊，唔會有啊！」

女巴士迷突然向Alex表白。(節目截圖)

Alex拒絕她。(節目截圖)

主持俞可程就跟女巴士迷了解到底喜歡Alex什麼，女巴士迷表示自己會一直看著Alex，因為自己想跟他做朋友：「因為覺得好睇個樣。（你係咪鍾意佢？）唔係，淨係想同佢做朋友。但佢鬧我囉，佢話我唔想識你，你走開。」她更表示自己有反省過錯，對於被問到是否在社交平台「起底」Alex的資料時，她直認不諱：「幾個月之前嘅事，不過依家冇做，因為嗰陣開心過瘾。」

主持俞可程就跟女巴士迷了解到底喜歡Alex什麼，女巴士迷表示自己會一直看著Alex，因為自己想跟他做朋友。(節目截圖)

對於被問到是否在社交平台「起底」Alex的資料時，她直認不諱。(節目截圖)

女巴士迷向Alex道歉，向他承諾自己不會再滋擾，她坦言之前做這些行為時很開心：「嗰陣好開心，依家好後悔。」但Alex就表明不會接受她的道歉：「其實佢都幾冇誠意，佢都仲係嬉皮笑臉，同埋佢都講唔到個重點，算啦，你都冇誠意㗎啦。」之後便急步跑走，原來是趕著開車。

女巴士迷向Alex道歉，向他承諾自己不會再滋擾。(節目截圖)

Alex就表明不會接受她的道歉，之後便急步跑走。(節目截圖)

女巴士迷仍死心不息，向節目組表示等Alex回來再一次跟他對話，結果Alex開車回來後再聽女巴士迷想說什麼：「對唔住，車長。我之前做啲行為令你好唔鍾意，覺得騷擾到你。我依家會改，之前你話我做啲行為會影響行車安全，仲會影響埋你嘅情緒，我依家好後悔。」女巴士迷叫車長下次再見到她有做這些行為，可以立即報警，但看來已經沒有機會了，因為巴士公司方面回覆指Alex已經離職，而Alex都坦承不會接受她的道歉。

女巴士迷仍死心不息，向節目組表示等Alex回來再一次跟他對話。(節目截圖)