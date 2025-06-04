前無綫古裝美人慘遭富商老公當眾狠批走樣 爆婚後幻想破滅難忍受
撰文：張嘉敏
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現年50歲的鄺文珣 (May) 曾演出過不少無綫經典劇集，她當年憑住劇集《真情》飾演劉愷威女友「Joan」以及《鹿鼎記》飾演「沐劍屏」的角色成功入屋，令觀眾留下深刻印象，曾獲封「最美小郡主」的稱號。鄺文珣於2006年與富商應毅烽（前名：應德榮）結婚後便淡出幕前，二人育有兩子一女；近年，鄺文珣簽約王祖藍公司「手工藝創作」宣布復出，不時於社交網分享生活影片。她雖然已經是3個孩子的媽媽，但仍能保持童顏美貌，散發出一陣少女氣息。
鄺文珣與老公應德榮亦不時會夫妻檔上陣拍片放到社交網，揭露夫妻之間的生活。近日兩人又再拍片，應德榮竟狠批老婆鄺文珣打扮不如結婚前。應德榮在片中向鄺文珣說：「我認識你的時候，好可愛的一個小女孩，穿衣服很懂得搭配，衣服又很特別，又有自己的風格，很百變。然後我覺得也挺特別，因為我工作是製衣，以前我覺得，這個女孩子穿衣服有點東西。」鄺文珣便回應說：「現在也穿得很行啊！」應德榮續說：「未講重點！」鄺文珣叫老公不許說，但她老公並未有理會她。
應德榮繼續說：「看著衣品挺好，我們男人都喜歡看女人，看女孩子的穿搭和身材，我就在那看，然後自己就開始幻想，當然是結婚啦，幻想完之後。誰知道結婚之後，在家你就不會這樣，你那套睡衣，一個星期七天，像穿制服一樣沒變過，是個人看到都無聊得受不了。」此時鄺文珣一臉尷尬的說：「怎麼會呢，但你還是那麼愛我。」應德榮便表示：「所以你知道為啥我有情緒病！」鄺文珣回應：「我幫你省錢而已。」應德榮即說：「太省了吧！」應德榮甚至指鄺文珣穿得像拉麵店師傅。