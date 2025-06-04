TVB主播秘婚半年做人妻　翻版何依婷一樣嫁得好奢華婚宴放煙花

恭喜恭喜﹗因其甜美外型跟何依婷撞樣而備受關注，被封「新聞女神」的TVB財經主播曾曉婷（Janet），去年9月宣布男友求婚成功，原來悄悄成為人妻逾半年，日前在社交平台公開盛大婚禮現場照片，大放煙火相當奢華。



被封「新聞女神」的TVB財經主播曾曉婷（Janet）主持時大方得體。（Instagram@janette.tsang）

TVB財經主播曾曉婷（Janet）私下衣著打扮相當富貴。（Instagram@janette.tsang）

TVB財經主播曾曉婷（Janet）私下衣著打扮相當富貴。（Instagram@janette.tsang）

2015年曾曉婷畢業於浸大傳理系廣播新聞專業，曾在有線電視新聞部實習。在TVB財經台主持《看出個未來》和《家居．築則》、《財經透視》等。去年9月尾她透露男友在泰國求婚成功，大方放閃曬出巨型鑽石戒指及夢幻沙灘浪漫煙花合照。原來10月19日已舉行婚宴。照片可見曾曉婷先後換上兩套婚紗，閃爆亮相，與老公洋溢幸福笑容，並肩欣賞婚宴煙火表演。

曾曉婷（Janet）去年9月宣布男友在泰國求婚成功。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）去年9月宣布男友在泰國求婚成功。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）去年9月宣布男友在泰國求婚成功。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷撰文表白老公：「不知不覺今年過左接近一半，原來我地已經結左婚超過半年，結婚前幻想過好多次夢中婚禮嘅畫面。經歷完之後先發現，原來最重要係有你喺我身邊，多謝你用無限的愛和包容走入我的世界。想引用返當日一段宣言「幸福呢兩個字好抽象，我好想搵到定義，今日我終於搵到答案，原來幸福的定義就係有你喺我身邊，一齊慢慢變老」未來日子繼續多多指教🤍」

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）原來去年10月中已舉行婚禮。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）

曾曉婷（Janet）婚宴大放煙火。（Instagram@janette.tsang）