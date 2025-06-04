42歲女星自爆從小到大冇單獨房間　造成長大後喜歡買樓

「星女郎」黃聖依近來帶同媽媽一起參與綜藝節目《是女兒是媽媽2》錄製，引來不少關注。然而，在最新一集節目中，她卻自爆因從小就沒有單獨房間關係，導致她在長大後賺了錢就很喜歡買房子，曾多次被目擊現身樓盤看房子。

黃聖依帶同媽媽一起錄製綜藝節目 。（《是女兒是媽媽2》微博圖片）

在節目中黃聖依表示因家裡的房子空間不大，所以父母會先將最好的房間留給外婆，自己就睡在父親的辦公室中，她表示：「我就住在我爸的那個所謂辦公室，然後就沒有自己房間，就是要把那個梳化床拉出來睡。到了高中的時候，我住校，住校的時候就一個禮拜回來一次，然後我爸就說那就不需要給你安排房間，因為就是你反正回來時間很短，然後就也是在我外婆的房間裡面，就放了一個小床，就是每個週末回來的時候，就把它那個床就摺疊床拉出來，然後就睡在那個床上。」因為從小沒有自己獨立房間，令他長大後很喜歡買房子：「我就一直都沒有自己的房間，後來上大學了，就是住校了，所以我長大了以後就特別喜歡買房子。」而他亦是大學同學中最早買下房子的人。

黃聖依長大後喜歡買房子。（微博圖片）

黃聖依曾被偶遇現身樓盤看房子。（微博圖片）

因為小時候的經歷，令黃聖依對買房子產生極大興趣，她亦曾多次被網民偶遇現身不同樓盤看房子，相信她對房地產有深入研究。另外，據指她與前夫楊子在北京、河南擁有兩棟宮廷式豪宅，但二人離婚後房產分配如何就只有他們知道。