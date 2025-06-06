羅敏莊泰國地震家中牆壁裂開　拍片為交代後事：好似荷里活災難片

羅敏莊近年移居泰國生活，早前緬甸大地震令她經歷劫後餘生。今日（05/06）她為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》綵排，接受訪問時笑言此行回港並不是參與演唱會，而是「睇明星」。她說：「首首歌我都鍾意，我自己揀咗一首葉德嫻小姐嘅《不捨也為愛》。」她也表示，今次是「偷走」回港，坦言因為女兒未放暑假，所以老公要回泰國照顧女兒，自己才可以參加演唱會。

劉洋、羅敏莊、蔣志光、雷安娜、張與辰。（葉志明 攝）

羅敏莊分享泰國地震經歷。（葉志明 攝）

談到早前緬甸大地震，她分享當時心情：「當時我都證實唔到係咪地震，後尾睇新聞先知係咪真事。因為我唔知跟住會發生咩事，因為我聽到間屋『虢礫緙嘞』裂，所以就拍片話畀佢聽，我有咩不測就係因為呢個地震，後期冇事就梗係安心啦。震咗有成分幾兩分鐘，好長，跟住你望到條街，好似荷里活災難片咁，即係世界末日，天台泳池啲水係飛晒出嚟。」

羅敏莊表示居所結構安全，不考慮搬走。（葉志明 攝）

雖然經歷了地震，但她表示發現到泰國當地人的樂觀心態：「泰國人其實好樂觀，當然嗰度唔係地震帶，第二日又好如常咁生活。其實當晚啲人已經嗌pizza食，第二日啲人已經喺度開演唱會。我諗啲人話小地震就咩，大地震就走唔到，我諗當地人咁樂觀嘅心態，反而畀到我平安嘅感覺。」她也表示，地震後老公已化為兼職裝修師傅，替居所修補裂痕。她也表示不考慮搬家，因為發現只是牆壁批蕩有裂痕，並不影響安全。

今日（05/6）羅敏莊為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》綵排。

今日（05/6）羅敏莊為《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》綵排。