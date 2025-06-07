前女團成員獲百億千金慶生　名校出身家住跑馬地曾家道中落

前女子組合Cookies成員吳雨霏（Kary）與初戀男友、「網球王子」洪立熙（Brian）結婚後先後誕下兩女一子，多年來專心照顧家庭，一家五口幸福美滿。不過吳雨霏近月動作頻頻，除了與Cookies成員現身鄧麗欣演唱會之外，早前又為鄭秀文澳門騷擔任嘉賓，狀態Fit爆！即將迎來39歲生日的吳雨霏，日前獲好友為她提前慶生，依然明艷照人！

吳雨霏（Kary）（IG@ngk）

Kary與老公十分恩愛。（IG@ngk）

Kary都十分享受做媽媽，多次在IG表示和小朋友最開心，亦因為小孩誕生而感幸福。（IG@ngk）

溫馨。（IG@ngk）

與Cookies成員現身鄧麗欣演唱會。（IG@ngk）

為鄭秀文澳門騷擔任嘉賓。（IG@ngk）

吳雨霏在IG曬出合照，除了老公之外，百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）及林青霞繼女邢嘉倩都有出席生日會。其實曾昭怡與吳雨霏早在兩歲時就認識，兩人是幼稚園同學，因為當時媽媽們來往密切，所以她們都經常一起玩，但其後因媽媽們未有再保持聯絡，她們亦因而失聯十幾年。直至多年後曾昭怡同吳雨霏各自代表學校籃球隊出賽，兩人才終於相認，之後就經常見面，直至後來結婚生子都仍Keep住聯絡，感情非常好。2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁，兩人私底下不時聚會，去年吳雨霏生日，曾昭怡都有邢嘉倩一起為她慶生！

提前慶生。（IG截圖）

除了老公之外，百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）及林青霞繼女邢嘉倩都有出席生日會。（IG截圖）

好Friend。（影片截圖）

兩人是幼稚園同學。（影片截圖）

2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁！（視覺中國）

去年曾昭怡都有同林青霞繼女邢嘉倩一起為Kary慶生！（IG@ngk）

曾昭怡與吳雨霏由細玩到大。（IG@mammachewy）

打邊爐！（IG截圖）

其實吳雨霏家底同樣強勁，幼稚園就讀維多利亞幼稚園，中學就讀加拿大國際學校，家住跑馬地，父親從事製衣生意，雖然父親在她12歲時曾經破產，大屋搬細屋，但在她16歲時已經東山再起。而吳雨霏老公同樣家境富裕，老爺洪德曾任體育新生命基金會行政總裁，洪立熙家住渣甸山，曾就讀香港加拿大國際學校，是香港的精英運動員，於2003年在全運會中奪得網球單打金牌，近年投身金融行業，發展不俗。

同老公。（IG@ngk）

浪漫。（IG@ngk）

慶祝生日。（IG@ngk）