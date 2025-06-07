中年好聲音丨李金凱唱情歌　黃博女扮男裝跳辣身舞海兒被挑逗？

《 中年好聲音 321 經典大戰》將於本周日（8 日）晚八點翡翠台播出,由「中 123 生」合力重新演繹三屆《中年好聲音》中的「經典舞台」。今集焦點落在「中 3」黃博與「中 2」林思彤、陳芊芸的《愛情陷阱》，黃博一開場以超矚目紅色長裙亮相，之後在林思彤和陳芊芸協力幫忙下，黃博脫掉長裙以俐落西裝型格登場；並展現難得火辣的舞台魅力，與林思彤及陳芊芸大跳貼身舞的同時，還來一招「妖艷抹嘴」炒熱氣氛，獲主持車婉婉激讚：「估唔到你抹嘴都咁靚！」

三人共舞。

林思彤和陳芊芸巧妙地脫下黃博的衣服。

黃博抹嘴。

黃博、林思彤、陳芊芸魅惑大跳《愛情陷阱》。

由於三人極盡視聽之娛，獲評審給予高度評價，谷婭溦:「搞到個心囉囉攣。」周國豐:「好似睇咗個詐騙集團表演咁。」海兒:「冇諗過有一日會畀黃博挑逗到，真係好 sexy,有啲熱。」

海兒讚：「真係好 sexy,有啲熱。」

周國豐:「好似睇咗個詐騙集團表演咁。」

另一精彩位落在「中 123」的「靚聲王」羅啟豪、譚輝智和李金凱身上，他們深情演繹《一首歌一個故事》，動聽之餘亦顯出超凡默契；評審對他們表現讚不絕口，肥媽更意猶未盡地表示：「將三把靚聲擺埋係技術嚟㗎，唱耐啲就 20 分㗎喇！」周國豐:「我畀到咁高分係因為我聽到一首歌有三個故事，三個人有佢唔同嘅人生閱歷。」他還大讚三人情感完美結合、威力無窮。張佳添則特別讚揚輝智和啟豪的聲音「好 bright」、「好令」,李金凱的聲音則很有磁性。

「靚聲王」羅啟豪、譚輝智和李金凱演繹的《一首歌一個故事》。

譚輝智。

羅啟豪。