百億富三代訂婚宴現場疑絕密曝光 低調拍拖5年去年求婚成功
撰文：董欣琪
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霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，雖然兩人一直未有透露婚期，不過近日就有疑似霍啟仁與Namfon的訂婚宴照片流出！
前TVB小花伍樂怡（Kelly）出身富裕，有不少名人圈好友，而她與Namfon亦私交甚篤，兩人曾結伴出遊，又曾一起慶生，早前她就曬出與Namfon的合照，相中所見，伍樂怡搭住Namfon膊頭，兩人頭貼頭合照，可見感情要好，身穿白色低胸裝的Namfon更拿着一杯酒，又飲到面紅紅，似乎是在慶祝。網上亦流傳更多照片，可見Namfon的多位好友都有出席，席間Namfon揸咪發言，一臉嚴肅，霍啟仁就坐在未婚妻隔離。而在另一輯相中，Namfon身穿全白連身裙，戴上珍珠頸錬，一身打扮簡單又不失氣質，Namfon同霍啟仁又與一班好友合照，可見眾人都悉心打扮，有指當日是霍啟仁與Namfon的訂婚宴！
據知霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！
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