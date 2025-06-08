百億富三代訂婚宴現場疑絕密曝光　低調拍拖5年去年求婚成功

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為，當中孻仔霍啟仁平日甚少公開露面，十分低調，但去年5月霍啟仁突然被爆向拍拖5年的泰國女友Namfon求婚成功，雖然兩人一直未有透露婚期，不過近日就有疑似霍啟仁與Namfon的訂婚宴照片流出！

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為。（微博@郭晶晶）

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

百億富三代霍啟仁與泰國女友一直感情穩定。（IG@mayaoo）

去年5月霍啟仁在小艇上向女友求婚，女方打扮樸素，求婚儀式沒有華麗佈置，亦沒有鋪張排場，霍啟仁單膝下跪，為女友戴上戒指，簡單又甜蜜！（IG圖片）

大曬方鑽戒指，羨煞旁人！（IG圖片）

一起為馬天佑慶祝生日。（IG@mayaoo）

今年3月適逢Namfon生日，未婚夫霍啟仁為她慶生，並寫道：「Last single birthday. Stay happy. （單身的最後一個生日，保持快樂。）」即是霍啟仁與Namfon將會在今年內完婚！（IG截圖）

前TVB小花伍樂怡（Kelly）出身富裕，有不少名人圈好友，而她與Namfon亦私交甚篤，兩人曾結伴出遊，又曾一起慶生，早前她就曬出與Namfon的合照，相中所見，伍樂怡搭住Namfon膊頭，兩人頭貼頭合照，可見感情要好，身穿白色低胸裝的Namfon更拿着一杯酒，又飲到面紅紅，似乎是在慶祝。網上亦流傳更多照片，可見Namfon的多位好友都有出席，席間Namfon揸咪發言，一臉嚴肅，霍啟仁就坐在未婚妻隔離。而在另一輯相中，Namfon身穿全白連身裙，戴上珍珠頸錬，一身打扮簡單又不失氣質，Namfon同霍啟仁又與一班好友合照，可見眾人都悉心打扮，有指當日是霍啟仁與Namfon的訂婚宴！

伍樂怡（Kelly）同Namfon私交甚篤。（IG截圖）

曾結伴出遊。（IG截圖）

Namfon為Kelly慶生。（IG截圖）

私交甚篤！（IG@ngkelly_）

飲到面紅紅！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

盡興！（IG截圖）

席間Namfon揸咪發言，一臉嚴肅，霍啟仁就坐在未婚妻隔離。（IG截圖）

疑似舉行訂婚宴。（IG截圖）

疑似舉行訂婚宴。（IG截圖）

據知霍啟仁的未婚妻全名Purisa Songsombat，別名Namfon，曾就讀曼谷國際學校（International School of Bangkok），2016年畢業於全美排行第一的普拉特藝術學院（Pratt Institute）室內設計系，因成績優異獲「Highest Honour」等級，更獲「President's List」（校長嘉許名單）之榮譽，而Namfon曾先後於紐約、香港的各大建築及設計公司工作，任職高級室內設計師。有指Namfon來自一個建築師家庭，家境富裕，與霍啟仁門當戶對！

愛得甜蜜。（IG圖片）

低調。（IG圖片）

Sweet。（IG圖片）

Sweet。（IG圖片）

兩人不時結伴出席好友聚會。（IG圖片）