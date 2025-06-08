混血女神罕談為癌父簽字安樂死心路歷程 曾暗撻天王帶返香閨密會

現年45歲的中法混血模特兒Amanda S. 曾活躍於香港模特兒圈，五官標緻身材高挑的她是不少人心目中的女神。Amanda一向廚藝了得，更有「美女廚神」的稱號，近年她轉戰KOL界開設影片頻道分享烹飪心得，近日她接受方健儀訪問，罕有講述面對當年父親選擇安樂死的痛苦過程。

Amanda S.是圈中出名的「美女廚神」。（IG圖片）

Amanda S.身材高挑。（IG圖片）

身材仍然火辣！（IG圖片）

Amanda S.的法籍爸爸於2016年大腸癌復發，她即時停工返法國照顧爸爸兩年。她在節目中透露當時的心路歷程：「我用兩年時間陪伴爸爸醫病，中間病情十分反覆，真係令我好頹喪。最痛苦係個過程入面，需要去同佢一齊做選擇（安樂死）。我自己要調整心態，要說服自己放過爸爸，呢個係一個好難嘅決定。因為全家得番我一個女，要由我自己簽晒所有安樂死嘅文件，係好辛苦嘅時間。」

Amanda S.罕有談為癌父簽字安樂死的心路歷程。（節目畫面）

Amanda S.近日接受方健儀訪問。（節目畫面）

Amanda表示好記得最後一日在爸爸側邊陪他睡覺：「我永遠都會記得嗰一晚，我成晚諗住呢個係最後一晚，我呢一世都唔會平復到呢個傷口。由細到大我都冇乜朋友，所以同父母好親，所以即使係去到依家，我都日日掛住佢」。不過回想爸爸安樂死的選擇，Amanda直言會尊重其意願：「安樂死係佢想要嘅嘢。我可以明白佢嘅諗法，如果一個人唔可以用自己喜愛嘅方式生活，仲會有咩希望？不過，要放手真係好難，肯定係我成世最艱難嘅時期。」

雖然經歷過離婚，但Amanda S.仍然相信愛情。（IG圖片）

Amanda S.積極過著充實人生。（IG圖片）

另外，Amanda在訪談中亦提及到對愛情的看法。2011年，Amanda S.與相戀九年的意大利籍前夫Christian Cappelli結婚，但婚姻只維持三年便宣布離婚，被問到自己會否仍然相信愛情，Amanda S.毫不猶疑表示：「我當然相信。無論是親情、友情、愛情都值得相信，但我認為自愛是最重要。」

Amanda曾跟天王郭富城傳緋聞。（視覺中國）

初入行時，只有19歲Amanda曾跟天王郭富城合作拍MV，當時有指她和郭富城於拍攝時撻著，其後郭富城更到訪Amanda的香閨。當時有傳媒拍攝到Amanda S.身穿薄紗睡衣，在香閨密會後送郭富城出門的相片，但可惜兩人戀情無疾而終。